Giovanni Ciacci non sarà all’Isola dei Famosi 2021: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili” (video)

Giovanni Ciacci, ospite, oggi, martedì 23 febbraio 2021, di ‘Pomeriggio 5′, ha spiegato, per la prima volta, perché ha dovuto rinunciare alla partecipazione all’Isola dei Famosi in qualità di naufrago (Qui, il video):

“Durante le visite mediche, che si fanno per entrare in un reality, ad un certo punto, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili ai polmoni: mi hanno riscontrato fibrosi polmonare, irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, anomalie polmonari, minore capacità respiratoria, ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza alla sforza. bruttissime cicatrici sui polmoni. Questo l’ho scoperto il giorno in cui era qui Floriana Secondi che voleva prendere il mio posto”.

L’opinionista di Barbara d’Urso, che era risultato asintomatico al Coronavirus, invita tutti a prevenire il contagio mantenendo il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine ed invitando tutti ad evitare gli assembramenti:

“E’ devastante la famosa ‘nebbia al cervello’. Ad un certo punto non mi ricordo il tuo nome, dove sono. E’ devastante. Mi è successo domenica, prima di entrare, a Live non è la d’Urso. Anche questa è una conseguenza del Covid che ti lascia per 9 – 12 mesi”.

Lo stylist, infine, ha voluto ringraziare l’editore e la macchina organizzativa dell’adventure game condotto da Ilary Blasi per il supporto in questa situazione assai delicata:

“Io ringrazio Mediaset e la produzione. Pensa se fosse successo lì mentre mi buttavo dall’aereo”.