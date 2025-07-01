Isola dei Famosi 2025, chi vince: la classifica e i pronostici

La finale è alle porte: ecco chi potrebbe trionfare nel reality di Canale 5. Fiato sospeso per l’ultima e attesissima puntata

L’Isola dei Famosi 2025 sta per arrivare ai titoli di coda con il momento decisivo che tiene con il fiato sospeso i telespettatori. chi sarà il vincitore di quest’edizione? Il viaggio in Honduras ha messo alla prova fisico e mente dei concorrenti, ma ora solo i più forti – o i più amati – possono ambire al traguardo finale.

Mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, si svolgerà la finale del reality condotto per la prima volta da Veronica Gentili. Come sempre si tratta di una puntata attesissima, pronta a riservare gli ultimi colpi di scena. I finalisti sono stati annunciati al termine di una semifinale combattuta fino all’ultimo secondo, tra televoti-lampo e prove mozzafiato. Ma non tutti i giochi sono ancora chiusi: un ultimo televoto stabilirà il destino di due naufraghi ancora in sospeso.

Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini sono già in finale. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono invece Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Il pubblico sarà chiamato a decidere chi tra loro entrerà ufficialmente tra i finalisti, andando a completare il quadro della sfida finale.

Chi ha più chance di vincere?

Tra i nomi in corsa, quello di Cristina Plevani si fa avanti senza troppe esitazioni: la vincitrice storica del primo Grande Fratello ha saputo reinventarsi, mostrando un lato inedito, combattivo e sorprendentemente autentico. Non solo volto televisivo del passato, ma naufraga coraggiosa, capace di affrontare ogni prova con disciplina e carattere. Per molti, è lei la favorita assoluta per il titolo.

Teresanna Pugliese, se dovesse superare il televoto, potrebbe rivelarsi la vera outsider. Ex volto popolare di “Uomini e Donne”, ha convinto con una crescita personale visibile, mantenendo salda la connessione con il pubblico social. I suoi fan sono tra i più attivi e agguerriti della stagione, e il loro supporto potrebbe fare la differenza.

Omar Fantini, volto noto della comicità italiana, ha sorpreso per essersi distinto in più campi. Dietro l’ironia, ha mostrato determinazione e spirito di gruppo facendo breccia nei cuori degli spettatori.E gli altri?

Mario Adinolfi è stato uno dei concorrenti più discussi all’inizio, ma con il passare delle settimane ha cambiato radicalmente la percezione del pubblico. Ha perso peso, ha ridimensionato il suo approccio polemico, e ha costruito relazioni sorprendenti all’interno del gruppo, come quella con Loredana Cannata.

Proprio Loredana Cannata rappresenta il “lato etico” di questa edizione. Attrice e attivista, ha mantenuto coerenza e rispetto verso i propri valori, senza mai scendere a compromessi. È amatissima da una fetta di pubblico sensibile ai temi ambientali e sociali, ma potrebbe pagare la mancanza di “spettacolo” in senso stretto.

Infine, Jey Lillo è il grande punto interrogativo. Se dovesse avere la meglio su Teresanna, potrebbe ribaltare ogni pronostico. Il suo è stato un percorso in crescita, silenzioso ma efficace. Se il pubblico premierà l’autenticità, potrebbe essere la vera rivelazione.

La possibile classifica finale

In base ai sondaggi non ufficiali e al termometro dei social, questa potrebbe essere la classifica finale: