“Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale 5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato”. Questo ha detto il buon Marco Mazzoli nell’ultima puntata andata in onda de L’isola dei famosi 2023. Prima il conduttore di Radio 105 aveva anche spiegato la motivazione di quel suo desiderio di “risposare” sua moglie.

“Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa”

Anche gli irriverenti e simpatici guasconi come Marco Mazzoli e il suo amico e compagno di lavoro Paolo Noise, che sabato è tornato sull’Isola dopo un piccolo malore e relativi controlli medici, hanno un cuore e di fronte alle persone che amano si sciolgono. Per altro loro due si stanno dimostrando elementi fondamentali per questo programma, con la loro ironia e la loro intelligenza. Dunque la volontà di Marco Mazzoli è chiara, vorrà organizzare un matrimonio classico al suo ritorno da L’isola dei famosi. Un matrimonio che possa piacere alla sua compagna. Ma chissà se la sua dolce metà, Stefania Pittaluga, non voglia magari accelerare un po’ i tempi e fare una sopresina al suo dolce maritino ?

Dopo quel matrimonio a Miami, fatto un po’ di fretta, che sia arrivato il momento di fare una promessa di persona di fronte a qualche milione di persone, compresi gli amici compagni di ventura dell’Isola dei famosi? Con la complicità del team che confeziona il celebre reality show di Canale 5, nella prossima puntata, quella in onda lunedì 8 maggio 2023, questa cosa diventerà realtà. Accadrà infatti che Stefania Pittaluga andrà direttamente sull’isola per fare una sorpresa al marito Marco e fargli promettere quel matrimonio super classico guardandola dritto negli occhi. Tutto ciò naturalmente all’oscuro del buon Mazzoli e di tutti i suoi colleghi naufraghi.

Ma non solo, ci sarà di persona sull’isola anche la moglie di Paolo Noise, ovvero Stefania Caroli. Anche lei sarà in Honduras per fare una sorpresa al marito e anche per sincerarsi di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato.

Tutto ciò lo vedremo domani sera su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia per la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2023, condotta da Ilary Blasi, con la partecipazione di Vladimir Luxuria, Enrico Papi e del buon Alvin.