Prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 (seguita per noi live da Fabio Morasca) e prima sorpresa per i naufraghi appena approdati tra le spiagge dell’Honduras. In mezzo ad una maggioranza di famosi (d’altronde il titolo del programma quello è…) prima o poi sarebbero dovuti arrivare i totali sconosciuti ad aggiungersi alla tribù dei sedici. E’ il caso di Luca Vetrone e Jhonatan Andres Mujica Carrillo, due modelli con un sogno: poter entrare a far parte del cast di questa edizione.

Ilary Blasi, a serata ormai inoltrata, ha spiegato che nella Tribù degli Uomini mancava solo un elemento da aggiungere. Luca e Jhonatan quindi sono stati messi nelle mani del pubblico con la possibilità di far entrare solamente uno dei due giovani ragazzi ribattezzati “bonitos” per evidenti doti d’intelletto…

L’Isola dei Famosi 2023, chi è Luca Vetrone

Il televoto flash ha dato il suo verdetto e ad avere la meglio è stato Luca Vetrone. Luca ha 28 anni, vive a Riccione. Sta terminando gli studi nella magistrale in scienze motorie ed è personal trainer. Nel 2017 ha conquistato la fascia un bello per il cinema.

“Voi adesso mi vedete così, strutturato e fisicato, ma da piccolo ero veramente magro. Non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione” dice nel filmato di presentazione (QUI IL VIDEO).

Sicuro di sè, non sembra avere paura per la sopravvivenza nesull’Isola: “Sono pronto per sollevare massi, spaccare rami e pescare a mani nude. Con il mio fisico sarò pronto a vincere tutte le sfide”

Situazione sentimentale? Single: “Con le donne generalmente sono io a fare il primo passo. Mi piace corteggiarle e conquistarle“.

Per la proclamazione del nuovo naufrago, Luca e Jhonatan sono stati portati su dei trampolini di un immaginaria nave dei pirati. Alvin dunque ha tagliato la corda del trampolino su cui era posto Jhonatan che al momento non ha avuto seconde possibilità (nonostante inutili tentativi di ripescaggio lanciati agli autori da Enrico Papi).

Luca Vetrone è ufficialmente entrato a far parte dei naufraghi con il 67% delle preferenze contro il 33% di Jhonatan.