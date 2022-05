Nella Playa rinovada dell’Isola dei Famosi non c’è pace che regge e Mercedesz Henger non sta passando giorni semplici insieme ai compagni d’avventura. Quella che poteva essere un’amicizia speciale con Edoardo Tavassi col passare del tempo si sta rivelando una bolla di sapone, i rapporti sembrano essersi incrinati. La rottura è avvenuta ufficialmente lunedì, nella puntata in prime time.

Nicolas Vaporidis, nominato proprio dalla figlia di Eva Henger ha accusato l’attore di non essersi comportato bene con Edoardo: “L’essere nominato mi ha fatto rosicare, in modo sano. Questo poi è sfociato in un accanimento nei miei confronti. Mettersi in mezzo e giudicare il mio rapporto con Edoardo non lo approvo” ha affermato Nicolas difendendosi e proseguendo:

Adesso improvvisamente è diventata la moglie di Edoardo? Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi tutto ‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!

In soldoni, Nicolas non crede all’affetto che la ragazza proverebbe per Edoardo. Lo stesso Tavassi ha seguito il ragionamento di Nicolas aggiungendo i suoi dubbi:

Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza. Io ci scherzo e gioco, ma lei non è mica la mia ragazza. Così mi sono fatto due conti e ho capito che mentre registrava la clip di presentazione in cui diceva di essere interessata a me, era ancora fidanzata. Mentre quando è arrivata sull’Isola, ha detto di essersi lasciata solo da qualche settimana.

Gli fa eco sua sorella Guendalina, che va direttamente ad affrontare Mercedesz faccia a faccia:

Ci siamo fatti dei calcoli, per questo Edoardo non si fidava di te. Non siamo matti. Prima di entrare, stavi con una persona e lo sapevo, poi ti sei lasciata. Per questo mi sono chiesta: come fa una che si è lasciata da poco, a entrare qua dicendosi già interessata a un altro?

Il confronto è continuato in spiaggia e gli strascichi provocano una nuova litigata tra Edoardo, Mercedesz e Guendalina. Quest’ultima in confessionale ha ulteriormente messo nero su bianco il suo pensiero: “Ho visto che mi stava guardando male, ma qui non c’è da guardarsi male. C’è da dirsi la verità, tu stavi con un altro e ci hai presi per il c**o, soprattutto mio fratello e io difendo mio fratello“.

Le due si affrontano nuovamente, Mercedesz accusa Guendalina: “Sei andata a dire a tuo fratello che io ero fidanzata“, interpellato da sua sorella, Edoardo smentisce Mercedesz: “Tu (riferendosi a Mercedesz, ndr) mi hai detto che eri fidanzata fino a due settimane prima di entrare qua e vi siete lasciati“. Guendalina si arrabbia ancora di più con la ragazza “Vuole mettere fratello e sorella contro” mentre Edoardo, ulteriormente deluso, dice in confessionale: “Avevo l’intenzione di comportarmi con Mercedesz in maniera amichevole. Nessuno ha inventato niente su di te. Ti sei scavata la fossa da sola“.