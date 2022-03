Durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022, spazio per le prime storie raccontate dai naufraghi. La prima ad essere coinvolta è Ilona Staller, da tanti conosciuta per il suo passato, per questa esperienza ha scelto di partecipare con la voglia di mostrare il suo lato più umano e materno.

La lontananza da suo figlio Ludwig si fa sentire, per questo l’attrice si è aperta con alcuni naufraghi raccontando il calvario vissuto quando il ragazzo, oggi 29 anni (ne compirà 30 il prossimo 30 ottobre), è stato al centro (suo malgrado) di una battaglia per l’affidamento tra Ilona e il suo ex marito Jeff Koons. Ilona comprensibilmente non vuole parlare di quel periodo, ma la ferita è ancora aperta.

Quando le mamme partoriscono rimane sempre il cordone ombelicale. Sicuramente ha sofferto delle cose che sono successe, era piccolo aveva 13 mesi, mi sentivo male, come se mi avessero tagliato a metà. Quel periodo è stato il più difficile della mia vita, è stato talmente pesante che sentivo di morire, mi interessava riprendere mio figlio perché sentivo che lo stavo perdendo. Sarai sempre la mia vita qualunque cosa accada. Sempre. Ti voglio bene.

Chiamata nella zona nomination della Palapa da Ilary che le domanda “Cosa stai pensando?“, Ilona ha proseguito commossa:

E’ stata veramente una cosa dolorosa, ha segnato la mia vita e di mio figlio, è stato massacrante, terribile. Mi sentivo morire, quando poi finalmente è stato a Roma (ed ero dimagrita tantissimo) sono dovuta andare da un dottore, prendere delle pillole, stavo malissimo, molte cose la gente non le sa, però l’ho vissuto sulla mia pelle. Quando ho viaggiato per quell’altro paese, guardavo fuori dall’oblò e pensavo: “Se dovessi cascare ora nel mare non sentirei nemmeno il dolore” talmente stavo male.

“Che rapporto avete?” chiede Ilary:

Ora abbiamo un buon rapporto, ma è stato difficile riprenderlo. Lui è un ragazzo molto in gamba.

Per la naufraga c’è una sorpresa, un filmato direttamente da Ludwig:

Cara mamma mi manchi tanto, sei unica e speciale, sei stata tutto per me, dimostra a tutti la vera madre che sei e la forza che hai, sei l’unica donna della mia vita, forza e in bocca al lupo.

In lacrime, Ilona ha ringraziato suo figlio sperando di poterlo riabbracciare dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi.