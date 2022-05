Nella ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 spazio per una sorpresa a Nicolas Vaporidis. Prima di tutto l’attore, incensato dai complimenti di Vladimir Luxuria (con cui ha avuto un forte scontro all’inizio dell’avventura), è stato chiamato in zona nomination nella Palapa per conoscere un altro tratto della sua personalità.

Durante un confessionale, l’attore ha parlato delle sue preoccupazioni rispetto a come viene percepito dal pubblico a casa non essendo un personaggio televisivo, ma appartenente al grande schermo. Cita le sue fragilità ed evidenzia i desideri in programma non appena rimetterà piede in Italia:

Una delle prime cose che farò quando tornerò a casa sarà abbracciare mia madre e mia sorella che è incinta, e dir loro che le amo tanto. Non gliel’ho mai detto abbastanza, so che lo sanno ma glielo dirò più spesso. In questi due mesi sono cambiato tanto, penso di essere migliorato.

Dopo essersi goduto l’applauso del pubblico in studio, Nicolas ha potuto ascoltare un messaggio da parte di Fausto Brizzi, il regista che ha diretto Notte prima degli esami, il film d’esordio che vedeva anche Vaporidis nel cast.

Sono qui come testimone oculare della tua vita, c’ero quando hai fatto il primo provino per Notte prima degli esami, c’ero quando il telefono squillava in continuazione e anche quando il telefono squillava meno, io c’ero sempre. C’ero anche quando ti è arrivata quella telefonata per fare il naufrago all’Isola dei Famosi. C’ero davanti ai tuoi dubbi: ma può un attore fare l’Isola? Sì e mi hai fatto ben figurare. Per ora ti sei comportato da 7+, ma ora ti aspettano gli esami finali e sai come affrontarli. Sono qui a tifare per te, ti voglio bene.

Il volto del naufrago in lacrime: “Non mi aspettavo questo messaggio. Lui è stato per me una figura importantissima, ho imparato da lui tante cose. Ci siamo allontanati nei percorsi della vita, ma poi ci siamo riavvicinati quando lo cercavo per un consiglio. Quando lui mi ha detto “vai” mi ha dato la spinta per andare avanti. Ti voglio bene e ti ho sempre voluto bene” (QUI il video)