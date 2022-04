Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni sono indiscutibilmente una delle attrazioni di questa Isola dei Famosi 2022. Il giovane non viene mai perso di vista da sua madre, che nei suoi confronti si comporta in maniera alquanto gelosa.

Nonostante i compagni di avventura della showgirl le abbiano consigliato di concedere i suoi spazi al ventenne, la diretta interessata sembra faccia orecchie da mercante. Ma il culmine della gelosia è scattato quando il naufrago Edoardo Tavassi ha insinuato che il ragazzo potesse avere una simpatia tra il cast del programma:

Tralasciando il fatto che la pulce semmai si metta nell’orecchio, l’ex compagna di Sandro Paternostro aveva dimostrato di essere molto possessiva nei confronti del pargolo già un paio di anni fa, quando Alessandro era stato il complice di uno scherzo de Le Iene ai suoi danni, facendole pensare che fosse gay:

I fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 intanto sono tornati a prendere di mira la donna, puntando sempre sul suo punto debole, ovvero la gelosia nei confronti di Alessandro. Ad un certo punto Carmen ha sbottato:

“Procreare e darmi un nipotino? No e tu Alessà non parlà che poi facciamo i conti, altrimenti. Non sta né in cielo e né in terra che fa queste cose adesso. Se dopo L’Isola mi porterà le donne a casa? No via, tutte a casa loro da me non ci voglio nessuna. Tutte le donne cosa? No, basta, finitela”.