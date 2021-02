L’Isola dei Famosi 2021, il promo con Ilary Blasi (video)

La marcia di avvicinamento all‘Isola dei Famosi 2021 – in partenza lunedì 15 marzo come anticipato dal retroscena di Hit proprio nella giornata di oggi – passa dagli spot promozionali in onda su Canale 5. Dopo i lanci flash trasmessi con il “prossimamente” in bella vista, da stasera la rete ammiraglia Mediaset prosegue la campagna di sponsorizzazione che apporta anche un minimo di narrazione.

Come è sempre avvenuto sino ad ora, la chiave per catturare l’appoggio degli spettatori è l’ironia. Ricordiamo ad esempio Alessia Marcuzzi e l’ex inviato del programma Stefano de Martino nel 2018 a reinterpretare una scena del celebre film La La Land, oppure ancora l’ex conduttrice del reality show alle prese con le visioni dell’Isola che la perseguitavano.

Stavolta è Ilary Blasi ad essere l’ereditiera della conduzione: la vediamo in quella che sembra apparentemente casa sua. Sullo sfondo c’è pure una finestra che si affaccia ad un giardino baciato dal sole. La conduttrice però è imbragata da uno strano zaino, riceve una chiamata dalla quale si sente “Ilary ci sei?“, lei risponde “Sì sto uscendo ora, arrivo al volo“. Indossa un casco protettivo, avanza verso l’ingresso della casa mentre si riconosce il suono delle eliche di un elicottero.

L’attesa è quasi finita: la nostra Ilary Blasi vi ricorda che manca pochissimo all’#Isola! ✈️ 🏝

In realtà la Blasi si trova all’interno di un container sorretto da un elicottero che sta sopra i mari dell’Honduras, così la conduttrice diventa paracadutista per fare visita all’isola targata Canale 5: “No ma è stupendo” dice sorpresa “Naufraghi! Sto arrivando! Vi aspetto!”