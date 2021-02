Isola Dei Famosi 2021: Asia Argento supporter di Vera Gemma? L’ipotesi

Il settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, conferma la presenza di Asia Argento all’Isola dei Famosi 2021, in partenza, tra qualche settimana, con la conduzione di Ilary Blasi. Non sarà una naufraga, non farà l’inviata o l’opinionista del programma. Secondo il magazine, diretto da Umberto Brindani, l’attrice e regista sarà presente in studio in qualità di supporter dell’amica Vera Gemma, che figura nel cast ufficiale dell’adventure game di Canale 5. Si legge:

“Non partirà per l’Honduras, ma Asia Argento sosterrà Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, prossima naufraga de L’Isola dei Famosi. Vedremo, infatti, spesso in studio l’attrice che farà sentire la sua voce per difendere l’amica. Le due sono legate da un antico rapporto di ‘sorellanza’ sfociato anche in un solido e duraturo sodalizio artistico e creativo”.

Lo scorso anno, le figlie di Dario Argento e Giuliano Gemma hanno partecipato all’ultima stagione di ‘Pechino Express’, formando la coppia delle Figlie d’Arte. In quella circostanza, Asia ha dovuto abbandonare anticipatamente il gioco per un brutto infortunio. Ecco cosa dichiaravano le due amiche per la pelle nella scheda di presentazione al programma (Qui, il video):

Argento: “E’ una vita che ci dicono di essere le ‘figlie di…’. Siamo fiere di avere due padri così, di avere degli insegnamenti così, di provenire da una famiglia così. La gente ha sempre pensato che abbiamo la vita facile. Gli artisti sono persone che devono farsi un sedere così per avere longevità”.