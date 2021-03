L’Isola dei Famosi è il reality show di Canale 5 prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. E’ giunto alla sua quindicesima edizione ed è condotto da Ilary Blasi con la partecipazione in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Questa sera, 25 marzo 2021, andrà in onda la quarta puntata.

Saranno discusse le vicende dei naufraghi sull’isola, fra le difficoltà per procacciarsi il cibo fino alle prime dinamiche di gioco che saranno importanti ai fini delle prossime nomination. Non è tutto, il pubblico questa sera sarà padrone di una decisione importante che potrebbe cambiare la vita dei naufraghi nell’Isola.

In Honduras, l’inviato Massimiliano Rosolino coordinerà le varie prove che si alterneranno nel corso della diretta. Tra queste la prova ricompensa – come anticipato da TvBlog – avrà per premio un nuovo naufrago, Andrea Cerioli.

C’è un televoto ancora aperto fra Francesca Lodo e Brando Giorgi. Uno di loro questa sera potrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi. L’eliminato (o l’eliminata) non sa che ad attenderlo c’è Parasite Island, dove potrebbe continuare la propria avventura. Dopo il ritiro di Ferdinando Guglielmotti e il rifiuto di Akash Kumar, chi sarà il prossimo naufrago ad approdarci?

Non ci resta che attendere il quarto appuntamento con L’isola dei Famosi in onda questa sera in prima serata su Canale 5, dopo Striscia la Notizia.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti partecipanti ad oggi sono: Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, aspiranti naufraghi, sono su Parasite Island.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.