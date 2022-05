Dovevamo attendere prima di avere la dinamica in arrivo dall’esterno all’Isola dei Famosi. Accade che il naufrago Roger Balduino e la sua coinquilina di spiaggia Estefania Bernal si siano infatuati l’uno dell’altra, la love story dell’Isola di quest’anno si è consumata a suon di baci e carezze come in un colpo di fulmine dato che i due già dai primissimi giorni hanno mostrato di avere un’ottima affinità. Ma non c’è flirt senza crisi di passaggio, così Roger ed Estefania si sono ritrovati l’uno contro l’altra per le dinamiche interne, così le litigate tra i naufraghi hanno in qualche modo condizionato anche la costruzione del rapporto nella coppia.

A metterci del suo però ci ha pensato Beatriz Marino, che non è esattamente una sconosciuta per Roger, bensì la sua ex fidanzata. Una storia interrotta e al contempo con gli strascichi ben in vista. In una delle scorse puntate Estefania e Roger hanno avuto un primo confronto a distanza con Beatriz, infastidita dall’atteggiamento di Roger e per nulla contenta della scelta fatta dal suo ex.

Le scintille scoccate in quella prima litigata hanno avuto un seguito ieri, nella puntata in prime time dell’Isola condotta da Ilary Blasi. Beatriz è volata in Honduras per il confronto diretto con Roger. No, non è Temptation Island (e la battuta di Nicola Savino “aspetto Filippo Bisciglia per il falò di confronto) lascia intendere quanto può essere vicino il paragone, ma gli autori del reality show hanno pensato di dare – lecitamente – una scossa alla love story pur di non far venire il latte alle ginocchia.

Il giovane modello e influencer viene mandato vicino alla Palapa per prepararlo ad una visita, lui crede di ritrovarsi la sua Estefania per poterla riabbracciare ma alle sue spalle arriva l’amara sorpresa:

Sei un bugiardo, non mi hai mai detto che i sentimenti nei miei confronti sono cambiati. Mi hai detto “non voglio andare lì senza stare con te”. Mi hai detto che mi hai lasciato e poi sei venuto da me. Puoi dire che ora non è amore, non che non lo è mai stato.

Roger, sicuro dell’amore che ha provato per Beatriz, non rinnega nulla ma allo stesso tempo dichiara di non essere più intenzionato a tornare indietro: “É vero, ero innamorato, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme.” e udite udite, il naufrago afferma di non essere innamorato nemmeno di Estefania: “Non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te” e ancora “Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te”.

Nei 10 minuti di confronto (lo vedete cliccando su Mediaset Infinity a questo link), i toni sono stati particolarmente accesi. Il chiarimento si è concluso con un nulla di fatto (per ora), ma di tempo ce ne sarà comunque: Beatriz infatti rimarrà ospite nelle spiagge dell’Isola dei Famosi ancora per qualche giorno come ospite, servirà per far cambiare idea a Roger? Per la prossima puntata, in onda venerdì, è già tutto apparecchiato.