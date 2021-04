L’avventura dell’Isola dei Famosi per Elisa Isoardi finisce qui. Il reality show di Canale 5 perde accidentalmente probabilmente uno dei pezzi più interessanti di questa quindicesima edizione. Un incidente non voluto ha provocato la decisione (non voluta) della conduttrice ex Rai. Tutto è iniziato meno di 24 ore prima della registrazione della nona puntata (per la prima volta nella storia l’Isola è in differita per lasciare spazio alla diretta di Supervivientes Spagna).

L’incidente si è visto per qualche secondo nella parte finale del daily pomeridiano di oggi, 15 aprile 2021. E’ stato mostrato anche il momentaneo allontanamento da Playa Esperanza per accertamenti medici.

All’inizio della nona puntata del programma Elisa raggiunge il resto dei naufragi in Palapa, non prima di aver scambiato due parole con Ilary Blasi per spiegare cosa è accaduto:

La paura è stata tanta. Mentre cucinavo per me e le ragazze, c’era tanto vento, e un lapillo mi è finito in un occhio. Mi hanno assicurato che è tutto ok, poteva essere molto grave se il lapillo avesse colpito la pupilla, invece ha colpito la sclera (cioè la parte bianca dell’occhio).

A quanto pare però per Elisa Isoardi il problema è un po’ più serio, per questo i medici le hanno consigliato di tornare in Italia poiché a quanto pare il suo percorso all’Isola dei Famosi non poteva continuare così. Queste le sue parole:

E’ tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese. L’isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di farmi vedere per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola io avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante della mia vita.

Con le lacrime trattenute ed un evidente dolore (si toccava la benda dell’occhio destro continuamente, ndr) Elisa si è allontanata dalla Palapa lasciando di stucco concorrenti e opinionisti in studio.