Questa sera, tornerà in onda L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, con la sedicesima puntata di questa quindicesima edizione. Al fianco della conduttrice romana, nel ruolo di opinionisti, ritroveremo Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’appuntamento è su Canale 5, a partire dalle ore 21:45, subito dopo Striscia la Notizia.

I naufraghi, attualmente, in nomination sono Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. Il pubblico da casa dovrà decidere chi eliminare.

Come sappiamo, i concorrenti dell’Isola sono stati divisi in due fazioni: i Primitivi, che risiedono a Playa Primitiva, formati da Andrea Cerioli, Angela Melillo, Beatrice Marchetti (unica naufraga attualmente presente a Playa Imboscada), Francesca Lodo, Ignazio Moser, Miryea Stabile e Valentina Persia, e gli Arrivisti, che risiedono a Playa Arrivista, composti da Awed, Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò.

Per quanto riguarda la puntata andata in onda venerdì scorso, Miryea Stabile ha vinto la sfida al televoto contro Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli. Quest’ultimo è stato salvato da Isolde Kostner, vincitrice della Prova Leader contro Andrea Cerioli, che, allo stesso tempo, ha mandato Emanuela Tittocchia direttamente in nomination. Come scritto in precedenza, anche Francesca Lodo è finita in nomination, perché è risultata la più nominata dai Primitivi, così come Fariba Tehrani che è stata la più nominata dagli Arrivisti. La Prova Ricompensa, infine, è stata vinta dai Primitivi che si sono goduti una festa sulla spiaggia.

Durante la scorsa puntata, inoltre, Valentina Persia ha parlato del compagno che ha perso 17 anni fa mentre Andrea Cerioli ha ricevuto una sorpresa dalla fidanzata Arianna.