Sarebbe potuta essere decisiva quella di venerdì sera e invece la partita decisiva per davvero sarà quella di stasera: Irlanda del Nord-Italia è in programma oggi alle ore 20.45 al Windsor Parka di Belfast. A trasmetterla in diretta in esclusiva sarà Rai1 (e RaiPlay).

Irlanda del Nord-Italia, gli azzurri si qualificano ai Mondiali se…

Gli azzurri di Roberto Mancini devono vincere per ottenere la qualificazione ai Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. L’Italia in realtà può qualificarsi anche con un pareggio o, addirittura, con una sconfitta compresa. Nello specifico basterà fare lo stesso risultato della Svizzera (seconda in classifica, a parità di punti con l’Italia), impegnata in serata in casa contro la Bulgaria, conservando però il vantaggio nella differenza reti generale (+11 per gli azzurri contro +9 degli elvetici), che è proprio il primo elemento che si guarda in caso di parità in classifica.

In pratica, per qualificarsi l’Italia deve fare più punti della Svizzera oppure, se entrambe le Nazionali vincessero, pareggiassero o perdessero, si dovrebbe guardare la differenza reti. Se l’Italia vince 1-0 e la Svizzera vince 4-0, la differenza reti premierebbe gli elvetici. In caso di risultato opposto, sarebbe la squadra di Mancini ad ottenere il pass per i Mondiali.

Ricordiamo che anche arrivando secondi in classifica, la qualificazione al Mondiale non sarebbe svanita definitivamente, in quanto ci sarebbero da giocare due spareggi, vincendo i quali si otterrebbe il biglietto per il Qatar.

A raccontare Irlanda del Nord-Italia su Rai1 sarà Alberto Rimedio. Al suo fianco non ci sarà, come di consueto, Antonio Di Gennaro, bensì Lele Adani, al debutto assoluto nella telecronaca della Nazionale (in Rai era già stato seconda voce per la finale di Nations League Francia-Spagna, al fianco di Stefano Bizzotto). Interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, in studio Paola Ferrari e Luca Toni.