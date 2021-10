Non tutti si ricorderanno la parentesi televisiva di Irene Grandi, che nel 2004 condusse su Italia 1 il Festivalbar insieme a Marco Maccarini.

Non tutti sanno che per la cantante fiorentina potrebbe arrivare presto il ritorno in queste veste. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, la casa di produzione Ballandi Multimedia starebbe lavorando ad un progetto per la tv che vedrebbe nel ruolo di conduttrice proprio Irene Grandi.

Al momento non si conoscono i particolari (nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità), ma sembra che da diverso tempo Irene Grandi stia esprimendo la volontà di vivere una nuova avventura televisiva. Tra le sue più importanti recenti apparizioni sul piccolo schermo va citata quella a Sanremo 2020, dove prese parte alla gara dei Big con la canzone (scritta da Vasco Rossi) dal titolo Finalmente Io (si piazzò al nono posto il classifica).

Per quanto riguarda la Ballandi, va aggiunto che è già decisa la registrazione di circa 60 nuove puntate di Via dei matti N.0, il bel programma di Rai3 condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Per quanto riguarda un’altra produzione della Ballandi, ossia Danza con me, è stata scelta la conduttrice dell’evento con Roberto Bolle in onda su Rai1 il primo gennaio 2022. Come anticipato nei giorni scorsi dal sito Dagospia, si tratta di Serena Rossi, reduce dalla non esaltante esperienza nella prima edizione di Canzone segreta (che dovrebbe avere un secondo ciclo di puntate, stavolta con la conduzione – al momento solo probabile – di Serena Autieri).