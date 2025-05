Età, lavoro, Instagram, studi, fratelli, genitori, fidanzato, curiosità, passioni di Irene Bifolchi di Cash or Trash – Chi offre di più

Irene Bifolchi: chi è la nuova mercante di Cash or Trash – Chi offre di più

Accanto ai veterani, Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia, Ada Egidio e Federico Bellucci, nei nuovi episodi di ‘Cash or trash – Chi offre di più?’, in onda, da lunedì 17 febbraio 2025, in access prime time, su Nove, troviamo una nuova mercante che ha il nome ed il volto di Irene Bifolchi.

“Sono prontissima per questa nuova esperienza. Non vedo l’ora di trovare qualche oggetto curioso e di contendermelo”

Conosciamola meglio:

Chi è Irene Bifolchi di Cash or Trash – Chi offre di più? Età, lavoro, Instagram

Ha 28 anni. Assieme al fidanzato e compagno di lavoro, Gabriel Santana, hanno aperto un vero e proprio regno dell’antiquariato, chiamato Casa Matilde, nel centro di Montepulciano con oggetti curiosi e dal valore assai prestigioso.

Si legge sul loro sito ufficiale la mission del loro progetto artistico: “Come la più giovane coppia di antiquari in suolo nazionale abbiamo sentito il dovere di rivisitare il settore dell’antiquariato offrendo una proposta innovativa, fresca e giovanile! Per questo abbiamo incominciato a Cercare oggetti che avessero un’aria senza tempo e che fossero facilmente ricollocabili anche nella modernità; manichini lignei devozionali, manichini da pittore, elementi anatomici e scientifici, statue e oggetti di grande decorazione si integrano, ad oggi, con armonia nei nostri show-room.

La passione che ormai da anni ci contraddistingue ha fatto si che dai mercati ampliassimo la nostra attività con punti vendita e magazzini situati sia a Montepulciano, perla del rinascimento toscano che a Lucca! All’attività di mera compravendita di oggetti senza tempo è nata l’esigenza di arricchire i nostri orizzonti all’interior design e alle ristrutturazioni. Ci rendevamo infatti conto che molti di coloro che erano attratti o compravano i nostri “tesori” avevano poi difficoltà a ricollocarli e contestualizzarli.

Le richieste di andare in loco e dare consigli di stile si sono fatte sempre più frequenti e quindi diventare arredatori è stata una conseguenza inevitabile! Cerchiamo con grande professionalità e un pizzico di sana follia di creare ambienti che, pur rispettando i gusti dei committenti, possano realmente essere “diversi”; luoghi che sappiano di casa da un lato, con tutta l’atmosfera che serve ma in cui sentirsi anche fuori dalla dimensione terrena creando nell’eterno presente la speciale unione di passato e futuro!”

Ha un profilo Instagram @rigattiera che, ad oggi, conta oltre 4100 followers.