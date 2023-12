Irama a Sanremo 2024: quinta partecipazione per il cantante (ex Amici), l’ultima volta nel 2022 con il suo miglior piazzamento in classifica.

Irama a Sanremo 2024 giunge già alla sua quinta esperienza in gara.

All’anagrafe Filippo Maria Fanti, il 20 dicembre prossimo compirà 28 anni, tra gli artisti più in voga nella generazione zeta, Irama ha raccolto risultati importanti sin dai primi anni della sua carriera cominciata ufficialmente tra il 2014 e il 2015.

Irama a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Nel maggio 2016 ha partecipato al Summer Festival, trasmesso su Canale 5. Presenta il singolo Tornerai da me nella competizione interna alla kermesse dedicata alla sezione giovani. Irama riesce a conquistare la vittoria della categoria. A seguire è stato invitato ad esibirsi anche al Festival Show di Radio Birikina.

Circa un anno dopo diventa allievo della diciassettesima edizione di Amici di Maria de Filippi (2017/18) arrivando sino alla fase finale e al trionfo di quella stagione.

Nel 2020 prende parte ad Amici Speciali, lo show spin-off di Amici in cui hanno preso parte cantanti e ballerini tra cui alcuni ex talenti delle edizioni passate di Amici.

Una volta diventato un volto celebre, Irama è stato invitato più volte in altri programmi tv di prima serata, show e talk show per presentare i suoi singoli.

Irama: i precedenti a Sanremo

Delle partecipazioni di Irama ricordiamo innanzitutto quella del 2016 (secondo festival di Carlo Conti) con il brano Cosa resterà, presentato a Sanremo Giovani nel 2015. Risulta fra gli 8 vincitori del concorso Sanremo Giovani, un pass importante che lo porta alla partecipazione in gara al Festival 2016, ma dove non riesce ad agguantare la finale.

Dopo la vittoria ad Amici, la carriera in ascesa e gli stream in aumento, Irama torna a Sanremo nel 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta arrivando al settimo posto.

Molto più difficile fu il Sanremo 2021, l’edizione storica senza il pubblico in teatro e minacciata fortemente dai tanti contagi dovuti al Covid-19. Irama infatti rischiò la squalifica in quanto – a poche ore dalla prima serata del Festival – si venne a sapere che uno dei collaboratori vicini a lui risultò positivo al virus. Il protocollo dunque previde che lo stesso Irama dovette sottoporsi ad una quarantena di cinque giorni. Irama non risultò positivo al virus, ma un altro dei suoi collaboratori sì. A quel punto, non potendo tornare sul palco, rimase in bilico tra l’esclusione e la conferma in gara. Amadeus in extremis salvò la partecipazione di Irama a Sanremo evitando l’esclusione. Curiosamente durante le serate in cui era prevista la presenza dell’artista, venne trasmessa l’esibizione tratta dalla prova generale. Il brano in gara, La genesi del tuo colore, si classificò quinto.

Il riscatto avvenne con l’edizione post-covid. Nel 2022 infatti Irama portò sul palco Ovunque sarai, dedicato alla nonna, registrando il miglior posizionamento con la quarta posizione.