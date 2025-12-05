Le anticipazioni della nuova puntata di Io sono Farah che torna in onda su canale 5 dopo il successo estivo e la lunga pausa.

Io sono Farah stasera in Tv: le anticipazioni del 5 dicembre (e dove eravamo rimasti)

Dopo l’ultima puntata di Tradimento che si è congedato dal pubblico di canale 5 con un finale da batticuore, Mediaset dedica ancora il venerdì sera alle soap opere turche. Oggi, venerdì 5 dicembre, torna ufficialmente in onda Io sono Farah, una delle dizi turche più amate dal pubblico italiano sia per la trama avvincente che per la presenza di Demet Özdemir, l’attrice protagonista che, in Italia, si è fatta conoscere per aver lavorato con Can Yaman in Daydreamer.

Io sono Farah è stata trasmessa con grandissimo successo la scorsa estate incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Il ritorno di programmi come Uomini e Donne e Amici ha poi costretto Mediaset a sospenderla ma oggi Farah la cui vita è stata sconvolta dopo aver assistito ad un omicidio diventando, poi, inconsapevolmente complice del gangster Tahir Lekesiz per aver ripulito la scena del crimine, torna in tv.

Nelle puntate precedenti, Farah è stata portata in un ospedale improvvisato dove trova diversi uomini di Tahir feriti riuscendo a curarli. Tahir, nel frattempo, ha confessato ad Ali Galip di aver disobbedito a un suo ordine e, per punizione, viene consegnato alla famiglia Karaman che ha tentato di ucciderlo. Tahir, nel tentativo di proteggerla, ha provato a convincere Farah a trasferirsi da lui ma la polizia è arrivata prima per arrestarla per essere un’immigrata clandestina.

Anticipazioni Io sono Farah: la difficile scelte della protagonista

Nella puntata di Io sono Farah in onda oggi, venerdì 5 dicembre, come svelano le anticipazioni, Farah è chiamata a scegliere se collaborare con la polizia restando in Turchia per poter curare il figlio o tornare in Iran. Fahir proverà a convincere Farah a fuggire con lui ma la donna rifiuterà consapevole che, solo restando in Turchia, potrà garantire un futuro al figlio gravemente malato. Anche Vera proverà a farle cambiare idea ma Farah sarà irremovibile restando ferma sulla propria posizione.

Nonostante Farah si mostrerà sicura e decisa della decisione, Tahir non si arrenderà e, dopo averla trovata, proverà ancora una volta a farle cambiare idea ma la donna non indietreggerà e ribadirà che la sua unica salvezza è quella di collaborare con le forze dell’ordine. Farah penserà di essere sulla buona strada per costruirsi un futuro in Turchia, ma ben presto, riceverà un’amara sorpresa.

Quando il procuratore scoprirà che è una clandestina, considererà la sua testimonianza inattendibile. Una decisione che farà tirare un sospiro di sollievo a Tahir mentre Farah comincerà ad aver paura per sé e il suo bambino temendo che la procura possa decidere per il suo rimpatrio.