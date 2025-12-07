Io sono Farah spoiler, Tahir spiazza tutti con una decisione a sorpresa: ultimo tentativo disperato

Io sono Farah, la dizi turca che ha come protagonista Demet Ozdemir, si prepara a tornare in prima serata su Canale5. La prima puntata della seconda stagione è andata in onda venerdì 5 dicembre, ma già si conoscono le anticipazioni dell’appuntamento di venerdì 12 dicembre.

La serie è tornata in onda dopo la pausa estiva e vedrà nuovi risvolti per la protagonista Farah e per il figlio malato. I telespettatori ricorderanno sicuramente la sua storia e il fatto che era stata costretta a fuggire dall’Iran per rifugiarsi a Istanbul. Adesso si entrerà nel vivo del racconto e vedremo cosa accadrà alla protagonista, una donna delle pulizie che ha un grande coraggio.

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata di venerdì 12 dicembre

La storia di Farah ha fin da subito appassionato il pubblico di Canale5, la prima stagione si è conclusa con la protagonista in fuga sia dalla mafia che dalla polizia. Nella prima puntata della seconda stagione abbiamo visto Farah adirarsi con Mehmet, non ha più fiducia in lui, ma quando capirà che il suo paese ha chiesto il rimpatrio, non vedrà altra alternativa che collaborare con la polizia.

Tahir ha preparato per lei e il figlio un appartamento ultratecnologico e curato e alla fine deciderà di trasferirsi lì. L’uomo, che nella prima stagione era stato incaricato di ucciderla, farà di tutto per proteggerla, provando a creare un’alleanza con un temibile criminale. Ma successivamente scopre che la donna è ritenuta una fuggitiva, nonostante Farah gli neghi tutto, lui ha ascoltato la sua conversazione con Mehmet e capisce così sta accadendo. Ma cosa accadrà nella puntata di Io sono Farah di venerdì 12 dicembre?

Alla fine pare che Farah deciderà di accettare un’offerta che le arriverà da Vera, quest’ultima chiederà a suo marito di non fare del male alla donna e lui alla fine cederà e le farà questa promessa. Ma Tahir ha visto tutta la scena e non si fida di Vera, così dirà a Farah di fare altrettanto, ma lei gli farà capire di non avere altra scelta, affidarsi a lei sarà l’unico modo per non essere rimpatriata ed evitare, quindi, di tornare in Turchia.

Ma Tahir ha talmente a cuore le sorti di Farah e del figlio, che alla fine le chiederà di sposarlo per ottenere così la cittadinanza, ma mentre stanno parlando del possibile matrimonio, farà irruzione la polizia che arresterà Kaan. Farah così capirà che Tahir le nasconde qualcosa e che l’arresto di Kaan non sarebbe dovuto a una rissa come lui gli aveva raccontato. Così deciderà di affrontarlo e bisognerà capire cosa accadrà, se alla fine i due si chiariranno e, soprattutto, se la donna sceglierà di accettare la sua proposta di matrimonio.