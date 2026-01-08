Io Sono Farah, il finale farà piangere il pubblico: la protagonista sceglie il perdono

Come finirà Io sono Farah? L’amatissima dizi turca che ha letteralmente fatto appassionare migliaia di telespettatori su Canale 5 presto finirà e le anticipazioni promettono un colpo di scena inaspettato che riguarda proprio la protagonista.

Il riadattamento di Adim Farah, composto da 27 episodi originali, in Italia è arrivato alla seconda stagione e, mentre il pubblico sta guardando le nuove puntate, su Mediaset Infinity l’ultima stagione è interamente disponibile, così che chi vorrà potrà vedere l’amata soap “tutta di un fiato”. Ma come finirà?

Cosa succederà nel finale di Io sono Farah? Le anticipazioni

Come le serie turche ci hanno ormai abituati, anche il finale di Io sono Farah sarà tutt’altro che privo di colpi di scena, i telespettatori vivranno una puntata che sarà carica di emozioni. La dizi turca si concluderà con l’ultimo episodio dal titolo “Seconda opportunità”, cosa che fa capire come ci sarà una sorta di redenzione e l’apertura a una nuova vita.

Questa nuova opportunità riguarderà proprio la protagonista, le cui sfortune hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Farah nell’ultima puntata della serie non sarà più quella donna spaventata che abbiamo conosciuto nelle prime puntate, ma apparirà cambiata, puntata dopo puntata, sfida dopo sfida, è cresciuta, è diventata forte e consapevole di voler cambiare il suo destino. Così, dopo aver avuto le prove video in cui si vede che Gonul e Bade sono coinvolti nell’omicidio da cui è partita la storia, dimostrerà di avere tanto coraggio e una grande integrità morale.

Farah deciderà di interrompere per sempre quella catena di ricatti che ha imprigionato a lungo anche lei, cambiando completamente lo scenario e ribaltando le aspettative del pubblico. I telespettatori si aspettano che utilizzi quei filmati per riuscire a salvarsi e invece, in modo del tutto inaspettato, Farah deciderà di proteggere le due donne, le stesse che l’hanno ripetutamente offesa e messa in pericolo. Del resto Gonul e Bade sono anche loro vittime di una manipolazione da cui non riescono a liberarsi, ci penserà Farah a mettere fine a tutte queste meschinità, perdonando invece di attaccare.

Secondo le anticipazioni della dizi turca, Bade dirà che Tahir alla fine ha mentito per salvarla e in questo modo Farah capirà che tipo di uomo è, disposto a tutto pur di proteggere chi ama. Mehmet comprenderà che la sorella voleva solo proteggere la famiglia e per questo non ha accettato la sua proposta di matrimonio. Ne parlerà con Farah, che intanto gli chiederà di convincere Tahir a non prendersi colpe degli altri, mettendosi nei guai. Vedremo Tahir, Salim e Mehmet uniti per raggiungere un unico obiettivo, riuscire a far “cadere il nemico” comune.

Intanto Farah e Tahir arriveranno finalmente a un punto di equilibrio, supereranno le passate divergenze e Farah inizierà a capire che è lui l’uomo della sua vita e di cui è innamorata. Il piccolo Kerimsah avrà un ruolo fondamentale, spingendo Tahir a cambiare veramente la sua vita e a non far dimenticare alla madre quali sono le cose per cui si è sempre battuta. Il finale di questa serie turca, dunque, sarà molto intenso, con il suo gesto Farah spiazzerà totalmente il pubblico.