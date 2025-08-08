Io sono Farah, anticipazioni (drammatiche). Corsa contro il tempo per la protagonista

Continuano le puntate di Io sono Farah, la soap opera turca di Canale 5 che vede come protagonista Demet Ozdemir. Nella puntata che va in onda l’8 agosto 2025, Farah sente di non poter fidarsi più di Mehmet ma scopre che il suo Paese sta chiedendo il suo rimpatrio. La donna decide quindi di collaborare con la giustizia, mentre lei e il piccolo Kerim si trasferiscono nella casa di Tahir. Quest’ultimo sembra avere un unico obiettivo, cioè quelli di proteggerli. Tahir scopre però che Yasemim ha fatto sapere agli agenti che la donna gettatasi fuori dall’auto è in realtà Farah. Un colpo di scena dopo l’altro, nel prossimo episodio della serie.

Lo spoiler choc di Io sono Farah

Farah è stata arrestata con l’accusa di essere un’immigrata clandestina e non si fida più di Mehmet, tanto che ha preferito seguire Tahir e non lui. Una scoperta farà però mescolare completamente le carte in tavola, dato che viene a sapere del rimpatrio chiesto dal suo Paese. Inizia a collaborare con la polizia perché sente di non avere altra scelta. La donna e il piccolo Kerim si spostano nell’appartamento tecnologico del malvivente, che ha l’obiettivo di proteggerli. A quel punto, Tahir scopre un dettaglio che le farà fare un cambio di rotta. Viene infatti a sapere che Yasemin ha comunicato agli agenti di polizia che Farah si è buttata fuori dall’auto. Tahir spinge quest’ultima per farla confessare e, dato che ancora continua a fare resistenza, le dice di aver assistito alla sua telefonata con Mehmet.

Farah confessa quindi di essere molto in difficoltà, tanto che si vede costretta a parlare con il commissario. Lui è furioso e la manda via. Vera è molto preoccupata per il futuro di Kaan e fa di tutto per riuscire a convincerlo a lasciare la Turchia il prima possibile. La donna crede quindi che l’unica cosa da fare sia prendere di petto Farah per chiederle un aiuto concreto per il suo futuro con il figlio, in cambio però del suo silenzio sull’omicidio di Alperen. La protagonista è indecisa sull’accettare o meno l’offerta, e si trova quindi a vagare in stato confusionale. Tahir si reca da lei e le chiede di salire in macchina: ha bisogno di parlarle con una certa urgenza.