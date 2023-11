Focus ascolti: Io canto generation vince negli ascolti e centra i target

E’ tornato sugli schermi televisivi con una nuova versione Io canto, che ha aggiunto al suo titolo la parola Generation. Uno spettacolo musicale, fortemente voluto dall’editore di Mediaset, che ha saputo abbracciare la famiglia con una abile scelta di canzoni e di giovani interpreti a cui sono state assegnati dei brani di ieri e di oggi. Una scelta che è stata senza dubbio apprezzata dal pubblico televisivo visti i dati di ascolti sicuramente molto buoni. Il tutto condotto da un volto molto famigliare per la rete come quello di Gerry Scotti.

Io canto generation ha vinto a mani basse la serata di ieri, con un andamento degli ascolti molto buono, testimoniato da una curva che, come abbiamo avuto modo di vedere nella nostra analisi Auditel, è stata in costante crescita. Partito lo show al 14% di share, si è portato da subito sopra la linea del 20% di share. Nel corso della serata poi la curva è costantemente cresciuta, fino ad arrivare al 30% di share sul finale di puntata.

Una curva dunque in salute, che lascia presagire buoni ascolti anche per le puntate successive. La serata di ieri poi non era per niente scontata, con un Chi l’ha visto che si occupava del caso di cronaca nera di cui si parla ovunque di questi tempi. Poi su Rai1 c’era la Serata UNICEF e su Rai2 l’esordio della nuova fiction Noi siamo leggenda. Quest’ultima sicuramente più adatta alle piattaforme che alla tv generalista lineare.

Io canto generation dunque ha ottenuto una media nei 183 minuti di messa in onda di 3.191.000 telespettatori ed il 21,54% di share. Programma che nel posizionamento dei target si guadagna ottimi dati fra i giovani, con un perfetto mix fra uomini e donne. Particolarmente seguito nel Centro Sud, con un pubblico di istruzione media.

Io canto generation e i dati per target

Spulciando fra i dati per target, come d’abitudine della nostra rubrica di Focus ascolti, Io canto generation ottiene ben il 30% di share nella fascia 25-34 anni ed il 26% nella 15-24 anni. Proprio le fasce che vuole raggiungere l’ammiraglia Mediaset. Buono anche il 22,36% nella fascia 8-14 anni. Quindi alla luce di questi dati si può tranquillamente dire che Io canto generation ha fatto centro fra i giovani e i giovanissimi. Più bassi i dati di share nelle fasce d’età più mature, ma comunque con un 23% fra gli over 65.

Abbiamo detto dell’equilibrio di share fra uomini e donne con uno share leggermente più alto fra le donne, che fanno registrare il 23% a fronte del 20,5% degli uomini. Per quel che riguarda le classi socio economiche abbiamo il 26% nella classe media e un 32% di share nel livello d’istruzione elementare e media inferiore, questo dovuto naturalmente all’età bassa del pubblico di questo show.

Per quel che riguarda i dati per regione dello show musicale di Canale 5 vediamo nettamente in testa la Sicilia con il 36,43% di share. Segue la Puglia con il 33% e l’Abruzzo con il 30,37% di share. La regione in cui Io canto generation coglie meno consensi risulta essere l’Umbria con l’8,02% di share.