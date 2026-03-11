Le DJ sono una delle coppie più attese della nuova edizione del reality Sky. Un rapporto che va oltre i legami di sangue e che promette di regalare emozioni e stile lungo le tappe dell’Estremo Oriente.

Intervista, Jo Squillo e Michelle Masullo a Pechino Express: “Madre e figlia elettive, l’amore ha confini infiniti” – VIDEO

Tra le dieci coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express – L’Estremo Oriente, al via giovedì 12 marzo su Sky Uno e in streaming su Now, spiccano Le DJ: Jo Squillo e Michelle Masullo, madre e figlia elettive legate da un rapporto che va al di là dei vincoli di sangue. Una storia d’amore familiare nata dalla scelta reciproca, dalla perdita e dal desiderio di costruire insieme un futuro fatto di musica, moda e passione condivisa.

La loro partecipazione al reality condotto da Costantino della Gherardesca (qui l’intervista rilasciata dal conduttore in esclusiva per TVBlog) non è solo un’avventura televisiva, ma il suggello di un legame ormai consolidato che promette di portare sullo schermo emozione, stile e una riflessione profonda sul significato della famiglia.

Il racconto di Jo Squillo

Durante la conferenza stampa di presentazione, Jo Squillo ha spiegato con evidente commozione le ragioni della sua partecipazione. “Sono felice di essere una mamma elettiva. Ho un rapporto particolare con lei che va al di là dei legami di sangue. Siamo l’esempio della sperimentazione dell’amore che ha confini infiniti. In questo caso siamo elettivi perché ci siamo scelte”, ha raccontato la cantautrice e conduttrice televisiva.

“Ho perso mio padre e mia madre in un mese e, poi, loro mi hanno mandato in dono una persona meravigliosa, una figlia, alla quale ho tramandato tutto il mio sapere, la mia voglia e la mia passione”, ha aggiunto con le lacrime agli occhi. L’esperienza a Pechino Express è stata per Jo anche un modo per mettere alla prova Michelle: “Lei è germofobica, abituata ai cinque stelle, tutto quello che ha a 26 anni è stato distrutto in questa bell’esperienza. Sono convinta di averla cambiata in qualche modo”.

Michelle e il rapporto con la madre elettiva

Dal canto suo, Michelle Masullo ha sottolineato quanto questo legame sia arricchente: “Mamma è davvero speciale, questo rapporto aggiunge e non toglie nulla. Andare oltre il vincolo di sangue è meraviglioso”, ha dichiarato la giovane modella e DJ, sicuramente una delle presenze più luminose di questa edizione di Pechino Express. Un’avventura che ha già lasciato il segno: “Siamo andate a Parigi per lavoro e sono andata al bar senza soldi e cellulare, mi sono fatta offrire un cappuccino da un signore che era lì. Insomma un po’ di Pechino Express è rimasto dentro di me”.

Dalla loro collaborazione nascerà anche un progetto musicale: il disco Scintilla nel buio, frutto del lavoro comune tra le due artiste.

Chi è Jo Squillo

Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 giugno 1962. Icona del punk italiano negli anni ’80 prima con le Kandeggina Gang e poi da sola, ha raggiunto il grande successo nel 1991 al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno con il brano Siamo donne, diventato un vero e proprio inno generazionale.

Negli anni ’90 ha avviato una brillante carriera televisiva, conducendo numerosi programmi dedicati alla moda. Nel 2002 ha fondato TV Moda, canale satellitare poi entrato nel gruppo Class Editori. Attivista da sempre per i diritti delle donne e l’ecologia, è legata da oltre trent’anni al produttore Gianni Muciaccia.

Chi è Michelle Masullo

Michelle Masullo, nata nel 1999 in Friuli-Venezia Giulia, è modella, DJ e personaggio televisivo. Laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità all’Università IULM di Milano nel 2022, ha lavorato in programmi come Detto Fatto, L’Eredità (era una delle professoresse) e La Volta Buona. L’incontro con Jo Squillo è avvenuto proprio durante Detto Fatto nel 2018: da allora le due convivono a Milano e lavorano spesso insieme, condividendo la passione per la musica e la moda.

Michelle ha detto forse la cosa più condivisibile su questo esperimento televisivo, un po’ social un po’ contest e un po’ adventure: “Viaggiare è alla base di quella che è l’esperienza umana. Se ci lasciamo muovere solo dalla curiosità e dalla volontà di fare le cose, anche solo con uno zaino e lo strettissimo necessario, se impariamo nel nostro piccolo a tornare all’essenza, è una grandissima conquista”.

L’appuntamento con Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente è per giovedì 12 marzo in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now.