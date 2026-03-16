La superstar canadese del wrestling WWE Chelsea Green promuove il primo Premium Live Event in Italia e la nuova era Netflix: “Amo il vostro cibo e la cultura. Se fossi General Manager metterei più match femminili possibili nella card”

Intervista, Chelsea Green chiama i Fan italiani: “Siete il massimo e siamo pronti a dare spettacolo. Il sogno? San Siro…”

Domenica 31 maggio Torino ospiterà il primo Premium Live Event della WWE in Italia, un evento storico che segna l’ingresso definitivo del wrestling nel cuore del mercato italiano. A raccontare l’entusiasmo per questo appuntamento è Chelsea Green, una delle superstar al momento più amate e riconoscibili del roster WWE, che in un’intervista esclusiva ha parlato della nuova era che si apre con Netflix, del rapporto speciale con l’Italia e di cosa aspettarsi dalla tappa torinese.

“Penso che sia davvero l’alba di una nuova era – spiega la wrestler canadese – abbiamo attraversato tante fasi nella storia della WWE, ma oggi sento che stiamo vivendo la ‘Reality Era’. I fan possono vedere sempre più cose dietro le quinte e questo rende tutto molto più coinvolgente”.

Netflix cambia tutto

Il passaggio a Netflix, annunciato da tempo e previsto per il 1 aprile, rappresenta una svolta fondamentale per il pubblico italiano: “È entusiasmante perché renderà tutto più semplice. In Italia potrete guardare Raw, SmackDown, NXT e i Premium Live Event tutti nello stesso posto. E il primo grande evento che vedrete sulla piattaforma sarà WrestleMania. Sarà qualcosa di enorme e ci aspettiamo un nuovo boom da parte del pubblico italiano che sappiamo essere caldo e partecipe come pochissimi altri…”

Questo nuovo modello distributivo eliminerà così la necessità dei cosiddetti pay-per-view per i grandi eventi e rende accessibile l’intera programmazione WWE con un unico abbonamento e su una sola piattaforma: “Avere tutto in un unico posto cambierà le regole del gioco – sottolinea Chelsea – e iniziare questo percorso con WrestleMania per poi arrivare a Torino è una combinazione perfetta”.

L’amore per l’Italia e il pubblico europeo

Quando si parla dell’evento di Torino, l’entusiasmo di Chelsea Green è palpabile: “Come performer adoro l’idea di essere di nuovo in Italia. Ogni scusa è buona per venire in Italia. Amo il vostro cibo, la vostra cultura e visitare le vostre città con la mia famiglia o i miei amici”.

Ma il motivo principale del suo entusiasmo è l’energia unica del pubblico europeo: “L’Europa ha i fan più incredibili del mondo. Quando sali sul ring senti un’energia speciale: la gente canta, urla e partecipa per tutte e tre le ore dello show. Forse perché gli spettacoli da voi non sono così frequenti, e di conseguenza sono sempre molto attesi. Ma è importante che sappiate che sentiamo tutto il vostro affetto, e che per noi è una sensazione incredibile. Il pubblico europeo è radicato nello sport e nel cameratismo, si sente quell’energia sul ring. Esibirsi davanti a una folla a cui importa davvero così tanto è la sensazione più bella per un wrestler”.

Un look speciale per Torino

Chelsea Green è nota per essere l’icona fashion della WWE e per l’attenzione maniacale ai dettagli del suo personaggio. Per l’evento italiano sta già pensando a qualcosa di speciale: “Ho circa venti outfit da ring pronti e alcuni hanno già i colori della bandiera italiana. Ma potrei farmene realizzare uno completamente nuovo, magari ispirato alla moda milanese. L’Italia è il regno dello stile, quindi voglio creare qualcosa di davvero speciale. L’Italia è la terra dell’alta moda e sto pensando a qualcosa che possa onorare il vostro stile unico”.

La wrestler ha anche un rapporto particolare con il calcio italiano. Dopo essere stata vista in passato con la maglia del Milan, non ha ancora scelto definitivamente una squadra: “Non ho ancora deciso per chi tifare. So che qui le rivalità sono molto forti tra Inter, Milan e le altre squadre. Sono aperta a suggerimenti e ascolterò i consigli dei fan quando tornerò in Italia. Amo la cultura sportiva italiana, l’atmosfera degli stadi”.

Tant’è che… “Per me il massimo sarebbe esibirsi a San Siro. In America i grandi eventi sono nei grandissimi stadi: e mi dico… perché no? Sono convinto che in Italia questa opportunità sia possibile e potrebbe concretizzarsi molto presto..”

Il sostegno di The Undertaker

Nel suo percorso professionale, Chelsea ha ricevuto il supporto di una delle più grandi leggende della WWE: “In questa fase della mia carriera non si tratta solo di consigli tecnici. A volte hai bisogno di qualcuno che creda in te e ti ricordi che puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Undertaker è stato incredibile da questo punto di vista. Avere qualcuno come lui nella tua squadra, che ti ricorda costantemente il tuo valore, è una spinta pazzesca”.

Se Chelsea fosse General Manager WWE

Interpellata su come gestirebbe lo show di Torino se avesse i poteri da General Manager per una notte, Chelsea Green non ha dubbi: “Se fossi General Manager a Torino, metterei più match femminili possibili nella card. È un momento davvero straordinario per noi del roster femminile, ma sono convinta che le donne della WWE meritino ancora più spazio. Vorrei rimescolare le gerarchie, vedere le ‘top girl’ affrontare le nuove leve. E darei tutto lo spazio possibile al titolo degli Stati Uniti femminile. Chi se ne frega dei ragazzi? Io tifo per le ragazze!”.

WrestleMania e il futuro

Lo sguardo resta rivolto anche ai prossimi grandi appuntamenti: “Io propongo sempre idee al team creativo. In questo momento sono impegnata in una accesissima rivalità con Tiffany Stratton e sarebbe fantastico portarla fino a WrestleMania. Ma in WWE non puoi controllare tutto. Puoi dare il massimo, essere padrone del tuo atteggiamento e spingere al massimo con il tuo look, la personalità e l’energia che porti sul palco”.

L’appuntamento è fissato: la WrestleMania 42 si terrà il 18 e 19 aprile all’Allegiant Stadium di Las Vegas e sarà il primo grande evento disponibile su Netflix. Poi, domenica 31 maggio, Torino diventerà la capitale mondiale del wrestling con il primo Premium Live Event italiano all’Inalpi Forum di Torino dove il wrestling WWE torna dopo molti anni. A seguire, il giorno dopo – 1 giugno – la serata in diretta di Monday Night Raw. Venerdì 5 all’Unipol Arena di Casalecchio (Bologna), la data di Friday Night Smackdown, anche quella irradiata in mondovisione con due ulteriori date sabato 6 giugno a Roma e domenica 7 giugno a Firenze.

Il tutto in un panorama nazionale sempre più ricco e carico di aspettative: sabato ci saranno addirittura due show live italiani, uno a Pero con la MWD (Occasione d’oro) e uno a Comun Nuovo, al PalaTecnochimica, in provincia di Bergamo con la IVW (Fight Forever #58). E alla grande novità della WWE su Netflix con il commento di Luca Franchini e Michele Posa va aggiunto anche il settimanale di approfondimento di Alessandro Bosio e Luca Carbonaro Wrestling Time su Netweek, ogni giovedì alle 23.15.