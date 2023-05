Dopo il 2-0 dell’andata a favore dei nerazzurri, questa sera, martedì 16 maggio 2023, Inter e Milan si affronteranno per la semifinale di ritorno della UEFA Champions League che decreterà la prima finalista dell’edizione 2022-2023 della più importante manifestazione continentale per club.

Un derby infinito per i rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Simone Inzaghi che, per quanto riguarda la stagione calcistica in corso, si affronteranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la quinta volta dopo le due stracittadine di campionato, il derby valevole per la Supercoppa Italiana e, ovviamente, l’andata dell’euroderby di Champions League. Fino ad ora, l’Inter ha vinto tre derby su quattro ed è indubbiamente la grande favorita per accedere alla finale di quest’edizione della Champions. Chi andrà in finale affronterà la vincente dell’altra semifinale che vede impegnati il Real Madrid e il Manchester City.

Inter-Milan andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di SportMediaset.

La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Gli inviati saranno Angiolo Radice, Daniele Miceli, Marco Barzaghi e Caudio Raimondi. Il prepartita, condotto da Benedetta Radaelli con la partecipazione di Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, sarà visibile su Mediaset Infinity mentre il post-partita andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto da Alberto Brandi.

Inter-Milan andrà in onda, alla stessa ora, anche su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo, invece, ci saranno Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Andrea Paventi.

Il pre e il post-partita, come di consueto, saranno condotti da Anna Billò con Champions League Show, con la partecipazione di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Mario Giunta e, in collegamento da San Siro, Alessandro Costacurta e Esteban Cambiasso. Gli studi Champions League Show andranno in onda alle ore 20, alle ore 23 e alle ore 24 (Champions League Show-After Party), su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.