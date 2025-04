Inter e Barcellona, In diretta su Nove e Tv8 le Semifinali Champions League

Momento cruciale della stagione per l’Inter, che arriva all’appuntamento più importante – la semifinale di Champions con il Barcellona di Lewandowski e Yamal – con molte meno certezze di una settimana fa. La duplice sconfitta col Bologna e il Milan ha fatto sfumare il triplete (addio alla Coppa Italia dopo la batosta nel derby con i rossoneri) e messo a rischio la volata finale in campionato (la Beneamata si è vista appaiare dal Napoli di Conte).

Non serve insomma essere raffinati analisti del pallone per capire che le due sfide di Champions col Barça potrebbero fare tutta la differenza del mondo tra una stagione storica e un flop memorabile. Un motivo in più per seguire con interesse le semifinali tra due squadre che hanno sicuramente meritato di arrivare a un passo dall’ultimo atto del massimo trofeo continentale.

Una buona notizia per gli appassionati della pedata è il fatto che il doppio confronto tra Inter e Barcellona sarà trasmesso obbligatoriamente in diretta televisiva e in chiaro. Lo stabilisce un decreto Agcom del 2012 nel fissare una serie di eventi di portata nazionale da mandare in onda per tutti. I due match andranno in onda in diretta sul Nove e Tv8.

Inter contro Barcellona, il Nove e Tv8 trasmettono in chiaro e in diretta le due semifinali di Champions

L’approdo di una squadra italiana nella semifinale di Champions League rientra tra gli eventi sportivi di interesse e rilevanza nazionale. Dunque ricadono tra quelli per i quali scatta l’obbligo di trasmissione in chiaro. Il penultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, con il braccio di ferro tra interisti e blaugrana, andrà in onda sul Nove (alle 21:30 di mercoledì 30 aprile) e su Tv8 (alle 21 di martedì 6 maggio).

Rimaneva soltanto il nodo relativo alla semifinale d’andata di mercoledì 30 aprile. Visto che rientrava tra le partite in esclusiva su Prime Video, la piattaforma streaming – che non poteva garantire la visione in chiaro – si è accordata con Warner Bros. Discovery per trasmettere l’incontro sul Nove. Sul canale WBD sarà disponibile anche il prepartita di Prime Video, in diretta dal Montjuic di Barcellona.

Saranno presenti, nello studio a bordocampo di Prime, Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. In chiaro sul Nove anche la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e il post partita. Nella VAR Room troveremo Gianpaolo Calvarese. Gli inviati a centrocampo saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Questo per l’andata nella storica cornice del Camp Nou. Il ritorno del 6 maggio a San Siro, dallo Stadio Meazza di Milano, sarà trasmesso sempre in chiaro ma stavolta su Tv8, il canale di Sky (che detiene i diritti della semifinale). Anche in questo caso la diretta di Inter-Barcellona, match di semifinale della Champions League, sarà visibile gratis a tutti. Tv8 potrebbe trasmettere anche l’altra semifinale d’andata, quella che martedì 29 aprile opporrà gli inglesi dell’Arsenal ai francesi del PSG.