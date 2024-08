Alcune piattaforma hanno già inserito il film campione d’incasso nei propri cataloghi, ma a pagamento per l’acquisto. Lo sbarco su Disney+ è atteso per l’autunno

Inside Out 2, dove vederlo in streaming? Le opzioni di acquisto sulle piattaforme (in attesa dell’uscita su Disney+)

È innegabilmente stato il fenomeno cinematografico e non solo dell’estate 2024: ma con il finire della stagione e l’avvicinarsi dell’autunno, per “Inside Out 2” potrebbero profilarsi nuovi record, questa volta legati alla visione in streaming, non solo su Disney+. Il secondo capitolo delle avventure di Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto (a cui si sono aggiunte Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo) è infatti già arrivato su alcune piattaforme, in attesa dell’approdo più scontato, quello, appunto, su Disney+ (il film, lo ricordiamo, è una produzione Pixar-Disney).

Inside Out 2, streaming a pagamento: dove vederlo?

Dal 20 agosto 2024 il film, diretto da Kelsey Mann (al suo debutto nella regia), è disponibile sì in streaming, ma su acquisto. Il che vuol dire che si desiderasse vedere o rivedere la pellicola dovrà pagare un extra rispetto all’abbonamento consueto della piattaforma da cui si sta servendo.

Inside Out 2 su Prime Video

Su Prime Video, ad esempio, per vedere “Inside Out 2” ci sono tre opzioni, legate alla qualità video: la Standard Definition, per cui il costo è di 11,99 euro; l’High Definition, per cui si devono spendere 13,99 euro e infine l’Ultra High Definition, per cui si richiede la stessa somma. Tutte e tre le opzioni contemplano l’acquisto e non il noleggio, quindi una volta effettuato il pagamento il film rimarrà nel proprio catalogo.

Inside Out 2 su Apple TV+

Anche il catalogo di Apple TV+ ha inserito il film in catalogo, a disposizione per l’acquisto. Il costo, in questo caso, è di 13,99 euro, senza variazioni legate alla qualità video. Per quanto riguarda il noleggio, Apple TV+ fa sapere che sarà disponibile dall’8 ottobre: una data, questa, che potrebbe essere legata all’uscita del film su Disney+.

Inside Out 2 su Youtube

Più conveniente l’acquisto su Youtube: qui “Inside Out 2” costa 11,99 euro. Va ricordato che il costo inferiore è legato anche ad una qualità standard di visione. Anche in questo caso non si fa cenno alla possibilità di noleggio.

Inside Out 2 su TimVision

Infine, TimVision: sulla piattaforma Tim (accessibile sia a chi ha sottoscritto un abbonamento telefonico ma anche a chi avesse altri gestori o non avesse una linea telefonica) il film è accessibile ad un costo di 13,90 euro, con una qualità standard.

Inside Out 2 su Netflix

Se invece voleste approfittare dell’abbonamento a Netflix per vedere il film, rimarrete delusi: purtroppo l’inserimento di “Inside Out 2” nel catalogo della piattaforma non è previsto.

Inside Out 2 su Disney+

È ovvio, però, che gran parte dell’attesa è legata all’arrivo di “Inside Out 2” è legata a Disney+, dove il film sarà disponibile senza la necessità di un pagamento extra, ma sarà semplicemente inserito nel catalogo. Ma quando sarà possibile vedere “Inside Out 2” su Disney+: dalla piattaforma, per ora, non giungono date di uscita in streaming del film.

L’inserimento a pagamento sulle altre piattaforme rappresenta un passaggio consueto, già messo in pratica per altri film, prima dell’approdo online senza costi aggiuntivi. Ecco che, quindi, chi vuole vedere “Inside Out 2” senza pagare un extra dovrà aspettare un po’ di più.

Possiamo fare delle ipotesi sulla data di uscita: considerato che a pagamento il film è disponibile dal 20 agosto e che a noleggio (stando a quanto riportato da Apple TV+) debutterà ad ottobre, si può pensare che “Inside Out 2” arriverà su Disney+ nel corso dell’autunno, sicuramente prima delle festività natalizie: per allora si potrà vedere il film comodamente sul divano con il proprio abbonamento regolare.

Inside Out 2 in Dvd e Blu-ray

E per chi non volesse usufruire delle piattaforma ma preferisse avere il film in formato Dvd o Blu-ray? Anche in questo caso, per l’Italia, non ci sono date ufficiali: negli Stati Uniti, però, “Inside Out 2” uscita in Dvd e Blu-ray il 10 settembre. Anche in questo caso, possiamo immaginare che l’edizione italiana sarà distribuita a breve distanza.