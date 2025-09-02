Innocence, anticipazioni: la scelta di Ela

La scelta di Ela sarà al centro della scena nella puntata di Innocence che andrà in onda su Canale 5, alle 17:45 di domenica 7 settembre. Lo rivelano le anticipazioni della soap turca che in lingua originale si intitola Masumiyet, trasmessa dalla rete ammiraglia di Mediaset dal 12 luglio scorso. Nelle puntate precedenti della dizi, Ilker è finito in carcere con l’accusa di aver aggredito Ela (nel pestaggio la ragazza ha perso il bambino che aspettava proprio da lui).

Anche dopo la scarcerazione Ilker ha dovuto presentarsi in tribunale. Sua madre ha organizzato la fuga, temendo una più che probabile condanna. Così ha fornito documenti falsi a suo figlio e lo ha salutato pur sapendo che non lo avrebbe più rivisto. Il giorno dell’udienza la signora Ilgaz non si è minimamente mostrata preoccupata per l’assenza di Ilker, facendo intuire ai presenti di averlo aiutato a fuggire.

Sorprendendo tutti, sua madre in primis, Ilker ha cambiato idea in extremis. Non ha preso l’aereo e si è presentato al processo (in ritardo). Ela ha stupito tutti durante l’udienza dicendo di ricordare quanto accaduto la notte dell’aggressione. La giovane ha ammesso di essere stata colpita da Ilker con una sedia. Al tempo stesso ha escluso però che a buttarla fuori dall’auto in corsa sia stato lui. Così facendo lo ha scagionato dall’accusa più grave.

Anticipazioni Innocence, Ela fa una scelta importante

Nuovi colpi di scena nella puntata di Innocence in onda su Canale 5 alle ore 17:45 di domenica 7 settembre . Due notizie, rivelano le anticipazioni, diventeranno di pubblico dominio: il divorzio tra Ilker e Irem e la gravidanza segreta di Ela. Intanto Timur correrà il rischio di finire in prigione. Per Ela invece comincerà un lento ritorno alla normalità con la ripresa degli studi universitari.

Bahar tenterà di persuadere sua figlia a non divulgare alcuna notizia sulla gravidanza e sulla tragica fine del piccolo che attendeva da Ilker, onde evitare che le informazioni finiscano in pasto all’opinione pubblica. Anche Ela non avrà altro desiderio che mantenere il riserbo sulla sua vita privata per non esporsi a critiche e giudizi malevoli.

A rivelare la verità tuttavia penserà Irem. Nel corso di una diretta social dopo il divorzio da Ilker, l’influencer svelerà a tutti l’aborto di Ela. La rivelazione farà un grande parlare di sé. La famiglia Yuksel nel frattempo dovrà fare i conti con una profonda crisi: tensioni e litigi provocheranno nuove spaccature incrinando i rapporti.

Il piccolo Mert apprenderà da una discussione che suo padre Timur rischia di finire in carcere. La notizia lo sconvolgerà e il bambino finirà per incolpare sua sorella Ela, accusandola di essere responsabile delle disgrazie della famiglia.

L’indomani Ela prenderà una decisione molto importante: tornare all’università. Insieme a Burcak e Umut affronterà il percorso. Ma per la giovane tornare alla normalità si rivelerà un cammino più complicato del previsto.