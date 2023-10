Questa sera, con calcio di inizio alle ore 20.45, si gioca Inghilterra-Italia, gara valida per le qualificazioni agli Europei che si terranno in Germania nel 2024. La partita sarà trasmessa in diretta da Wembley su Rai1 e RaiPlay – collegamento al via alle 20.35, subito dopo il Tg1 – con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi a bordo campo di Tiziana Alla. A condurre pre e post partita in studio Alessandro Antinelli e Lele Adani.

Inghilterra-Italia sarà proposta in differita su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW stasera a mezzanotte, con la telecronaca di Federico Zancan (in sostituzione di Fabio Caressa, partito alla volta di Pechino Express) e commento di Beppe Bergomi.

La partita arriva nei giorni caldi del caso scommesse che sta scuotendo il calcio italiano, dopo le accuse di Fabrizio Corona e le indagini che al momento coinvolgono Zaniolo, Tonali e Fagioli. I primi due calciatori erano stati convocati da Luciano Spalletti, ma dopo l’arrivo a Coverciano della Polizia hanno lasciato il ritiro in accordo con la Figc. Sabato scorso gli azzurri hanno risposto sul campo battendo per 4-0 Malta. La gara di stasera, sulla carta, si prefigura però ben più complicata, considerando il valore dell’avversario, nettamente più prestigioso e competitivo.

La situazione in classifica

L’Italia attualmente è al secondo posto nel girone C, insieme all’Ucraina (10 punti, ma è terza per lo svantaggio negli scontri diretti) e dietro proprio all’Inghilterra, che ha tre lunghezze in più rispetto agli azzurri. Si qualificano direttamente agli Europei le prime due classificate, mentre le terze devono affrontare gli spareggi. A novembre la Nazionale di Spalletti giocherà due gare decisive, il 17 contro la Macedonia del Nord e il 20 contro l’Ucraina.

Inghilterra-Italia, come due anni fa

Nell’estate del 2021 a Wembley la Nazionale, allora guidata da Roberto Mancini, superò l’Inghilterra e si laureò, a sorpresa, campione d’Europa (Euro 2020, giocati con un anno di ritardo, causa pandemia).