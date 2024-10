Su Netflix Italia una nuova produzione originale, remake di una miniserie inglese e che potrebbe generare discussioni oltre la semplice trama: Inganno, questo è il titolo, pone al centro del racconto, infatti, la storia d’amore e di passione tra una donna di 60 anni e un uomo molto più giovane di lei. Ed è solo l’inizio: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando esce Inganno su Netflix?

La serie tv è disponibile su Netflix da mercoledì 9 ottobre 2024.

A che ora esce Inganno su Netflix?

Come tutte le serie della piattaforma, anche Inganno è disponibile con tutti i suoi episodi dalle 09:00 del 9 ottobre.

Inganno Netflix, la trama

Gabriella (Monica Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia (Giacomo Gianniotti): un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante…e per Elia sarà pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità.

Inganno Netflix, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata tra i 45 e i 50 minuti.

Inganno Netflix, cast

A guidare il cast c’è Monica Guerritore, attrice che ha fondato la sua carriera sulle grandi interpretazioni teatrali e che al cinema ha interpretato ruoli scandalosi e complessi, come in “Scandalosa Gilda” e “La Lupa” (per cui ha ricevuto una candidatura come miglior attrice ai David di Donatello). Guarita da un tumore al seno dal 2006, è testimonial della Fondazione Veronesi per la Lotta al Tumore al Seno.

Al suo fianco, troviamo Giacomo Giannotti, attore romano nato nel 1989, con una solida formazione artistica: si è diplomato al Humber College’s Theatre Program ed ha completato i suoi studi di recitazione al Norman Jewison’s Canadian Film Centre di Toronto. Ha recitato in numerose serie tv, come Beauty and the Beast, I Misteri di Murdoch, Reign ma soprattutto in Grey’s Anatomy, che tramite il personaggio di Andrew DeLuca gli ha regalato grande popolarità.

Monica Guerritore è Gabriella, la protagonista;

è Gabriella, la protagonista; Giacomo Gianniotti è Elia;

è Elia; Emanuel Caserio è Stefano, figlio maggiore di Gabriella, avvocato;

è Stefano, figlio maggiore di Gabriella, avvocato; Dharma Mangia Woods è Giulia, figlia di Gabriella, influencer;

è Giulia, figlia di Gabriella, influencer; Francesco Del Gaudio è Nico, figlio minore di Gabriella;

è Nico, figlio minore di Gabriella; Denise Capezza è Marina , donna legata al passato di Elia;

, donna legata al passato di Elia; Fabrizia Sacchi è Delia, la nuova moglie dell’ex di Gabriella

è Delia, la nuova moglie dell’ex di Gabriella Geppy Gleijeses è Mario, ex marito di Gabriella.

Inganno Netflix, regista e autori

A dirigere tutti e sei gli episodi della serie c’è Pappi Corsicato, regista di numerosi film e che per la tv, pochi anni fa, ha lavorato alla serie Vivi e lascia vivere. L’adattamento italiano della serie è a cura di Teresa Ciabatti (“Tre metri sopra il cielo”), Eleonora Cimpanelli (La Sposa), Flaminia Gressi (Circeo) e Michela Straniero (Nero a metà), che hanno lavorato anche ai soggetti di puntata e alle sceneggiature. La produzione è di Cattleya (parte di ITV Studios).

Inganno Netflix, dov’è stato girato?

La serie tv è ambientata in Costiera Amalfitana, in particolare tra Amalfi e Positano. Alcune riprese sono state fatte tra Sorrento e a Napoli, lungo le boutique della riviera di Chiaia e piazza dei Martiri.

Inganno, il trailer

Il remake di Golg Digger

Inganno altro non è che l’adattamento italiano della miniserie inglese Gold Digger, andata in onda nel 2019 sulla BBc One e in Italia trasmessa nel 2021 su Sky Serie (attualmente non è disponibile su nessuna piattaforma). “Per noi, culturalmente, la differenza di età e di ceto sociale è un tabù molto più forte da raccontare, e spezzare”, hanno raccontato le sceneggiatrici. “Ci siamo quindi concentrate sul lavorare diversamente i protagonisti della storia”.

Dove vedere Inganno?

È possibile vedere Inganno solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).