Indovina chi viene a cena, nel 2025, giunge a nove stagioni. Torna su Rai 3 il programma di inchieste di Sabrina Giannini sulla sostenibilità. Con la sua squadra, Giannini entra nelle maglie della scienza indipendente, sempre poco tutelata, per smascherare interessi economici, menzogne, inganni e minacce per la nostra salute, ma anche per dare voce a chi resiste, a chi cerca e trova soluzioni, a chi difende con passione l’ambiente e i diritti di tutti. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Indovina chi viene a cena 2025, puntate

Sesta puntata, 29 marzo

Dall’Italia al Marocco fino agli Stati Uniti, Sabrina Giannini e la sua squadra tornano ad occuparsi di pesticidi, ma anche di coloro che lottano per cambiare il sistema. Come i cittadini di Malles che, da anni, si battono per vivere in un comune libero dai veleni usati nell’agricoltura convenzionale. Senza dimenticare chi ha trovato un’alternativa per bypassare la grande distribuzione e fornire direttamente ai consumatori frutta e verdura biologica. Garantendo, al contempo, il giusto prezzo ai produttori.

Quinta puntata, 22 marzo

Sabrina Giannini e la sua squadra tornano a parlare di cibo e, in particolare, di “superfood”. Alghe, zenzero, curcuma, bacche di goji hanno davvero proprietà benefiche o sono falsi miti? L’olio extravergine di oliva e il miele fanno bene a prescindere?

Quarta puntata, 15 marzo

A cinque anni dalla pandemia, il programma entra dove l’Organizzazione mondiale della Sanità non ha potuto (o voluto) entrare, in Cina. L’obiettivo è verificare se sono stati eliminati i fattori scatenanti del contagio dal virus Sars. Tra i mercati umidi cinesi, Sabrina Giannini svela l’esito sconvolgente della sua indagine. Altre immagini esclusive sono state realizzate in Africa, tra eroici tentativi di salvare animali selvatici sull’orlo dell’estinzione, proteggendo anche i loro habitat, creando così un argine agli spillover dei virus dalle specie selvatiche all’uomo. La puntata si conclude con un reportage nella penisola scandinava, per scoprire che in fondo i “wet market”, i mercati umidi dove gli animali vengono macellati sul posto, ci sono anche in Europa.

Terza puntata, 8 marzo

Il programma racconta le storie di giovani che nella vita si impegnano a difendere e valorizzare la terra. Un viaggio tra Italia, Africa e America Latina dove la costante di questi ragazzi è combattere la dittatura degli interessi economici, le speculazioni, l’indifferenza verso la salvaguardia della Terra. Sono professionisti, laureati che lasciano il lavoro in città per tornare alla terra, coltivano grani antichi, fanno il pane nei forni di comunità, praticano l’agricoltura rigenerativa, producono biologico e si oppongono a chi vorrebbe trasformare i campi in distese di pannelli fotovoltaici. Ma ci sono anche giovani che hanno come obiettivo la salvezza del mare, un polmone cruciale per l’ambiente purtroppo troppo spesso usato come discarica o riserva per una pesca selvaggia. In studio, come sempre, il medico epidemiologo Franco Berrino che spiega come e perché l’azione di questi ragazzi protegge anche la salute.

Seconda puntata, 1° marzo

Sabrina Giannini e la sua squadra continuano il loro viaggio nella sostenibilità e tornano a parlare di moda. L’industria del fashion, oltre ad essere una delle più inquinanti del pianeta, definisce criteri di bellezza a cui è necessario adeguarsi per non sentirsi esclusi dalla società. Come i bambini e gli adolescenti obesi incontrati al centro di chirurgia pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù, di cui si parla in studio con il medico epidemiologo Franco Berrino. Ragazzi e ragazze spesso vittime di un bullismo feroce. D’altronde chi non corrisponde ai canoni imposti dai brand della moda è escluso dal sistema. E questo vale anche per i fornitori di materie prime o per chi cuce le nostre borse e i nostri abiti. Il sistema stritola, talvolta letteralmente, chi sta alla base della catena produttiva, come gli animali. Uccisi perché la loro pelle e la loro pellicce servono per produrre costosi “accessori di vanità”. E non bastano le certificazioni a garantire che un capo, comprato anche a caro prezzo, sia stato realizzato rispettando la dignità dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e il benessere degli animali. L’inchiesta della puntata ha documentato queste distorsioni in tutto il mondo: dall’Italia al Bangladesh, dal Perù al Sud Africa. Come sempre, il programma racconterà la straordinaria dedizione di chi prova a cambiare le cose, nel rispetto della nostra salute e di quella del pianeta.

Prima puntata, 22 febbraio

Nella prima puntata, ricca di novità ed esclusive, si parla di un farmaco dimagrante “travestito” da antidiabetico, che ha fatto molte vittime oltreconfine, ma non in Italia, dove è stato insabbiato tutto. I farmaci dimagranti hanno sempre effetti collaterali e l’unico modo per perdere peso evitando i rischi è uno stile di vita sano. Per questo, il programma svela i modelli ideali: come i centenari del Cilento, veri testimoni dell’autentica “dieta mediterranea”. Indovina chi viene a cena mostra in esclusiva uno studio su questi centenari, nell’ottica di una nuova ed innovativa ricerca, a partire del loro stile di vita e dall’olio d’oliva, visto che il primo uliveto in Italia fu piantato, probabilmente, proprio in Cilento. Dall’altra parte però, proprio i bambini campani sono i più sovrappeso d’Italia: un dato che dimostra un’inversione rispetto agli anziani centenari: il perché è spiegato insieme a Franco Berrino, medico epidemiologo, ospite in tutte le puntate del programma. Si fa luce, inoltre, su come vengono preparati i menù della refezione scolastica, scegliendone quattro virtuosi, per dimostrare ancora una volta, attraverso i buoni esempi, che si può ottenere il meglio se si esce dalla logica del profitto in mano a pochi gruppi e multinazionali della refezione, scolastica e non solo; perché lo schema è identico anche nelle mense aziendali. La mensa scolastica è il punto di snodo centrale, perché può e dovrebbe educare i bambini al gusto non processato, al rispetto del cibo, del territorio, di chi fornisce la materia prima, uomini e animali. Ed è anche l’unico pasto garantito sano per tutti i bambini, senza alcuna differenza e proprio per questo dovrebbe essere il volano del cambiamento.

Quando va in onda Indovina chi viene a cena 2025?

Il programma va in onda a partire da sabato 21 febbraio 2025, alle 21:20 su Rai 3.

Di cosa parla Indovina chi viene a cena?

Siamo orgogliosi di essere il primo programma d’inchiesta sulla sostenibilità.Di avere per primi mostrato cosa c’è dietro il sistema dell’agricoltura intensiva.I primi a spogliare la moda dall’ipocrisia dello sfruttamento.Ora abbiamo ancora tanto da dire.Tornano Sabrina Giannini e #IndovinaChiVieneACena. Da sabato 22 febbraio in prima serata su Rai3. Posted by Indovina Chi Viene A Cena on Thursday, February 6, 2025

Nato nel 2016 come spin-off di Report, il programma mostra un’inchiesta condotta da Sabrina Giannini, che esplora il mondo ed i temi legati all’ambiente ed alla sicurezza alimentare. Le puntate hanno l’obiettivo di spiegare le criticità e trovare le soluzioni per raggiungere la “Salute globale”.

Indovina chi viene a cena 2025, quante puntate sono?

In totale, il programma è composto da sei puntate in onda ogni sabato sera. L’ultima puntata va in onda il 29 marzo.

Chi conduce Indovina chi viene a cena?

Anche questa edizione è condotta da Sabrina Giannini, che è anche ideatrice del programma. Nata a Cernusco sul Naviglio (Milano) nel 1965, si è laureata in Psicologia a Padova ed è diventata giornalista nel 1993. Ha collaborato con Report fin dalla prima edizione, dedicandosi ad alcune tra le inchieste più scottanti del programma. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Mediterraneo, il Premio Don Luigi di Liegro ed il Premio Golden Chest Argento.

Indovina chi viene a cena su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Indovina chi viene a cena su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.