Incidente mortale, il drammatico spoiler de La Notte nel Cuore

La soap opera turca ha conquistato il pubblico, l’anticipazione su quanto accadrà sarà una vera doccia fredda per tutti

Le prossime puntate de La Notte del Cuore saranno davvero drammatiche, uno dei protagonisti sarà coinvolto in un incidente terribile e si temerà per la sua vita. La soap opera turca, che va in onda su Canale 5 promette nuovi colpi di scena, tra intrighi amorosi e tragedie ha conquistato il tempo in pochissimo tempo.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Notte del Cuore? Uno dei protagonisti avrà un terribile incidente, l’auto finirà contro un camion e l’epilogo sarà davvero drammatico. Al termine di un inseguimento in auto ci sarà lo schianto e fin da subito non si saprà se il protagonista riuscirà a riuscirà a sopravvivere.

Anticipazioni de La Notte del Cuore, dalla sentenza all’incidente mortale

A essere coinvolto in un terribile incidente sarà Samet, che perderà il controllo della sua auto mentre – a una velocità elevata – proverà a inseguire Sumru. Perderà il controllo e il veicolo finirà per schiantarsi contro un camion, un impatto terribile di cui la donna non si renderà assolutamente conto, ignara di essere seguita.

Secondo le anticipazioni de La Notte del Cuore Samet si presenterà in tribunale nel corso dell’udienza per il divorzio e la cosa sarà una sorpresa per Sumru, che proprio non se lo aspettava. Il gesto sarà davvero eclatante, perché arriverà senza un legale e dichiarerà di voler ritirare la richiesta di divorzio perché è ancora innamorato della moglie.

La donna non riuscirà a credere all’accaduto, aveva creduto che finalmente si sarebbe liberata del marito, ma lui farà un dietro front clamoroso. Fuori dal palazzo di giustizia marito e moglie avranno una discussione, dove lui insisterà perché la donna torni a casa, ma lei non vorrà. Interverrà anche Tahsin che per placare la furia di Samet gli metterà le mani addosso. La questione non finirà qui, secondo le anticipazioni de La Notte del Cuore, infatti, Samet insisterà per riavere la moglie a casa, arriverà fuori al negozio dove lavora e le chiederà di tornare a casa.

Lo farà prima in modo pacato, ma dinanzi al rifiuto di Samet perderà la pazienza e finirà per minacciarla. Ma la donna non sembra nutrire alcun timore nei suoi confronti e arriverà addirittura a provocarlo, finché Samet sarà fermato da due passanti, momento in cui la moglie ne approfitterà per scappare. Ma l’uomo continuerà a non darsi per vinto e così salirà a bordo della sua auto e inseguirà la moglie. Proprio nel corso di questo inseguimento la tensione sarà alle stelle, la donna pare che vorrà raggiungere la villa d Tahsin.

A un certo punto Sumru si fermerà con l’auto facendo segno all’uomo di andar via, ma Samet non rinuncerà all’inseguimento ma a un certo punto, proprio mentre si troverà nella corsia opposta al suo senso di marcia per affiancarsi alla vettura della moglie, non si accorgerà dell’arrivo di un camion e ci sarà un impatto terribile. Intanto la moglie non si accorgerà di nulla, intenzionata solo a fuggire dal marito. Samet resterà imprigionato in un cumulo di lamiere e non si sa se riuscirà a sopravvivere al terribile incidente.