Inchieste da fermo, Federico Rampini torna su La7 per quattro mercoledì sera

Quattro nuovi appuntamenti per Federico Rampini e le sue Inchieste da fermo. Da questa sera, infatti, il giornalista del Corriere della Sera torna con il suo programma nel prime time di La7. Le puntate – quattro dopo le due andate in onda lo scorso giugno – verranno trasmesse questa volta nella prima serata del mercoledì. La scorsa estate, invece, il programma venne collocato il martedì sera, al termine della stagione di DiMartedì.

Le quattro nuove puntate, realizzate sempre all’interno dell’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, avranno come protagonisti gli Stati Uniti, l’India e l’Africa. I primi due appuntamenti saranno dedicati proprio agli States, raccontati attraverso i due leader politici che quasi certamente so sfideranno alle prossime presidenziali, ovvero Joe Biden e Donald Trump.

Le altre due puntate, invece, cercheranno di proiettare lo sguardo al di là degli Stati Uniti, per concentrarsi su India ed Africa. Il primo è un paese che oggi rappresenta una valida alternativa allo strapotere cinese, mentre il secondo è un continente pronto ad una rinascita grazie all’enorme serbatoio di risorse presenti.

Inchieste da fermo: ospiti prima puntata

Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Walter Veltroni, Antonio Di Bella e l’economista Alec Ross. Nel corso della serata interverranno poi anche Corrado Augias, Nathalie Tocci, Mark Horvath, Costanza Rizzacasa D’Orsogna, Cornel West, Collier Gwin.

Come sempre alcuni ospiti daranno il proprio contributo tramite dei contributi filmati, altri invece con la propria presenza durante il dibattito all’interno della trasmissione. Non mancherà anche questa volta l’interazione con gli studenti universitari coinvolti come pubblico di questi quattro appuntamenti.

Inchieste da fermo: credits

Inchieste da fermo è un programma realizzato per La7 da Ruvido Produzioni. La regia è firmata da Alessandro Nidi, mentre il contributo autorale è di Pietro Galeotti, Ivan Carozzi e Piero Passaniti. Ogni puntata si apre con un monologo di Federico Rampini.