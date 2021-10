Giovedì sera Piazzapulita ha deciso di trasmettere la prima parte di un’inchiesta realizzata nel corso di tre anni dalla redazione di Fanpage. A presentare Lobby nera, questo il titolo del reportage mostrato all’interno del programma di Corrado Formigli e disponibile ora anche sul sito della testata, è stato lo stesso direttore di Fanpage, Francesco Cancellato.

L’inchiesta, che parla dei legami fra un mondo simpatizzante per il fascismo e il nazismo e la politica, vede coinvolto principalmente il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, soprattutto nella persona di Carlo Fidanza, importante esponente della formazione politica in quanto capodelegazione nell’Europarlamento di Strasburgo.

L’inchiesta, trasmessa poco più di quarantotto ore prima dall’apertura dei seggi per il voto delle amministrative del 3 e 4 ottobre, ha acceso una forte discussione politica, che ha portato innanzitutto lo stesso Fidanza ad autosospendersi sia dal proprio ruolo sia dal partito. Nelle scorse ore però fra i parlamentari di Fratelli d’Italia è iniziato a crescere un forte malumore per la tempistica con cui il lavoro giornalistico è uscito, a pochi giorni dal voto.

Questo ha spinto così alcuni esponenti del partito di Giorgia Meloni, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, a ipotizzare di boicottare le trasmissioni di La7 in quanto la rete, per loro, “quotidianamente si presta a fare da megafono ad attacchi, in ogni trasmissione, contro il centrodestra”.

Intanto Corrado Formigli, che ha acceso per primo la miccia di quanto sta accadendo nelle ultime ore, decidendo di trasmettere all’interno di Piazzapulita l’inchiesta realizzata da Fanpage, spiega le motivazioni che lo hanno condotto a prendere questa decisione:

Abbiamo semplicemente trasmesso un’inchiesta che ci sembrava rilevante dal punto di vista dell’informazione e dell’interesse pubblico, un’inchiesta che ci è stata sottoposta da Fanpage che abbiamo deciso di trasmettere integralmente.

L’ultimo appuntamento di Piazzapulita ha fra l’altro mostrato anche un netto incremento degli ascolti per il programma di Formigli, che, oltre a mostrare l’inchiesta Lobby nera, si è occupato del caso Morisi: la puntata ha totalizzato, infatti, una media di 1.042.000 telespettatori, pari al 6,62% di share, riuscendo a battere il diretto competitor, Dritto e rovescio.