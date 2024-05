In prima serata su La7 il professor Alessandro Barbero affronta un tema sociale fortemente attuale: la lotta per i diritti dei lavoratori.

Primo maggio, Festa dei lavoratori. Per questa giornata su La7 torna il Professor Alessandro Barbero con un appuntamento speciale di In viaggio con Barbero dal titolo “Lavoro e schiavitù” (QUI il promo). Barbero entra così nelle viscere di un tema sentito e fortemente evidenziato in questa giornata e – se vogliamo – ancor di più negli ultimi tempi, una delle lotte sociali più importanti della storia e del nostro tempo: quella per i diritti dei lavoratori.

In viaggio con Barbero – Lavoro e schiavitù

Barbero, insieme a Davide Savelli, mescola conoscenza storica ai ricordi personali durante il viaggio in treno che li porterà a Ribolla, luogo in cui si svolge una delle celebri lezioni-spettacolo a cui ci ha abituato il professore. Ribolla è simbolo dell’industria mineraria italiana e teatro anche della tragedia del 4 maggio 1954 che ha visto morire 43 dei suoi minatori in un pozzo di lignite.

Nella seconda parte della serata, si analizza il legame strettissimo tra lavoro e schiavitù nel mondo antico, e come sia recente l’acquisizione delle informazioni che ha permesso di stabilire quanto l’intera economia di quel mondo si reggesse sulla schiavitù e sulla guerra per ottenere gli schiavi.

Con l’avvento del medioevo l’Europa ripudierà la schiavitù che ritornerà nelle Americhe dopo la scoperta del nuovo continente. Infine, al termine della conferenza, ascolteremo dalla voce dei superstiti e dei familiari delle vittime il racconto della strage del 54.

In viaggio con Barbero, il programma

In viaggio con Barbero è un programma di Alessandro Barbero e Davide Savelli con la regia di Graziano Conversano, prodotto da Ruvido Produzioni per La7.

Quando torna in onda In viaggio con Barbero

Il prossimo appuntamento è per il 12 giugno con lo speciale dedicato al delitto Matteotti nei 100 anni dalla scomparsa.