In Onda su La7, anticipazioni stasera 1 settembre: ospiti Mario Monti ed Emiliano Fittipaldi

Lunedì 1° settembre, alle 20:35 su La7, va in onda una nuova puntata del talk show di approfondimento politico e sociale In Onda, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Il programma si conferma uno spazio di dibattito attento e informato, capace di ospitare protagonisti di rilievo del panorama italiano.

Gli ospiti della serata: Mario Monti e Emiliano Fittipaldi

Questa sera, la trasmissione accoglierà due ospiti di eccezione: il senatore a vita Mario Monti ed il direttore del quotidiano Domani, Emiliano Fittipaldi. Monti, economista di fama internazionale e già Presidente del Consiglio dei Ministri, è una figura chiave nel dibattito politico ed economico italiano, noto per la sua esperienza europea e per il ruolo di governo in periodi di crisi.

Emiliano Fittipaldi, giornalista investigativo e autore di inchieste di grande impatto, è direttore di Domani dal 2023. La sua attività si distingue per l’approfondimento di temi economici e politici, con particolare attenzione alla trasparenza e ai meccanismi di potere in Italia. Le inchieste di Fittipaldi hanno spesso acceso riflettori su scandali e questioni sociali di rilievo nazionale.

Il format e i conduttori di “In Onda”

Marianna Aprile e Luca Telese guidano con professionalità e rigore il programma, che ogni sera propone un’analisi puntuale della realtà politica, economica e sociale. Grazie a un mix di interviste, dibattiti e contributi video, “In Onda” offre una panoramica aggiornata sugli avvenimenti più rilevanti, coinvolgendo ospiti autorevoli e intervenendo sui temi caldi della cronaca.

L’appuntamento su La7 rappresenta un’occasione per approfondire le posizioni di Monti e Fittipaldi su temi di attualità, nell’ambito di un confronto serrato e stimolante. Gli spettatori potranno seguire la puntata in diretta, con la consueta formula di informazione e dibattito che contraddistingue il programma.