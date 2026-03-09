Imma Tataranni arriva alla 5° stagione e ritrova i protagonisti più attesi e amati dal pubblico, tra questi c’è anche l’attrice Barbara Ronchi che interpreta Diana. L’interprete romana ha raccontato a TvBlog com’è stato tornare a lavorare a questa serie.

Imma Tataranni 5, Barbara Ronchi in esclusiva a TvBlog: “Diana è appagata accanto a Imma, ma scoprirà nuove passioni. Per me tornare su questo set è come ritrovare la famiglia”

Imma Tataranni è partita nel migliore dei modi con la nuova stagione della serie. Quinto capitolo di un lavoro comune che dura ormai da 7 anni. Quasi 8. Oltre a Vanessa Scalera, che veste i panni del sostituto procuratore più famoso della televisione italiana, c’è anche Barbara Ronchi come perno di un cast corale ricco di eccellenze.

L’attrice interpreta l’amica e collaboratrice fidata di Imma Tataranni, Diana, che mai come in questo nuovo capitolo cercherà di starle accanto. Una nuova stagione che cambia i rapporti della Tataranni con il marito Pietro e la famiglia in generale. La nota personalità della Procura di Matera troverà rifugio tra le braccia amiche e fidate di Diana, la quale a sua volta cercherà anche altre strade – oltre al lavoro e il legame amichevole con Imma e altre rappresentanti della Procura – per sentirsi appagata.

Barbara Ronchi torna con Imma Tataranni

Il teatro, nella fattispecie, sarà una nuova passione che approfondirà. Il valore aggiunto, professionalmente, di Barbara Ronchi è riuscire a mettere la propria cifra stilistica in un carattere scenico ricco di sfumature come quello che presenta Diana all’interno del prodotto seriale. L’interprete ha raccontato, in esclusiva a TvBlog, com’è stato cimentarsi in quest’avventura tra certezze e new entry. Non solo Rai, l’attrice la vedremo impegnata anche su Netflix in Nemesi. Nuova serie con Elodie e Pierfrancesco Favino.

In questa quinta stagione come si evolve il suo personaggio che è stato cardine nelle scorse stagioni in quanto amica di Imma?

La vita di Diana sarà sempre accanto a Imma, lei la troveremo sempre più immersa nei casi e al tempo stesso desiderosa di trovare una sorta di via di fuga dalla realtà. Questa alternativa Diana la troverà, in questa stagione, nel teatro. A tal proposito cominciamo anche a vedere che ha delle strane escoriazioni cutanee. Il suo corpo le sta dicendo in qualche maniera che c’è qualcosa da rivedere e, con il teatro, lei troverà la sua possibilità di evadere dal quotidiano.

Lavoro e passione

La caratteristica preponderante del personaggio è quella di cercare, in qualche modo, anche un’evoluzione rispetto a quello che era il proprio status professionale ed emotivo: l’insegnamento più grande è che non può esserci solo il lavoro nella vita delle persone?

Assolutamente sì perchè lei ha pensato che, a un certo punto, una gratificazione potesse definirla. Alla fine, però, comprende che la sua “casa” è la Procura. La sua “casa” è Imma. Lei è legata a un’amicizia profonda a cui non intende rinunciare e, quindi, anche il lavoro che ama fare è accanto alla Tataranni e non altrove cercando tuttavia anche qualche svago dalla routine.

“Diana è una donna che basta a sè stessa”

Imma Tataranni mette in mostra, come serie, anche diverse declinazioni dell’amore: per quanto riguarda Diana, sul piano sentimentale, cosa dobbiamo aspettarci?

Dopo una ricerca spasmodica dell’amore, anche in questo campo mi pare che Diana si sia definita nella propria felicità. Basta a sè stessa cercando di darsi nuovi confini, senza per questo dover o voler dipendere da qualcuno. Resta sempre romantica, ma non aspetta più il principe azzurro.

Com’è stato lavorare quest’anno a Imma Tataranni sapendo che, per qualcuno, sarà l’ultima stagione?

Per noi è sempre bello ritrovarci, ormai sono quasi 8 anni che andiamo avanti con Imma. È stato sempre meraviglioso ritrovarsi, fare altri progetti e poi tornare ogni anno alla famiglia di Imma. Ormai siamo diventati davvero tutti amici. È un lavoro, è vero, ma è diventata anche una gioia rincontrarci.

Il rapporto con Rocco Papaleo

Come è stato relazionarsi con le new entry del cast, in particolare Rocco Papaleo?

È stato bellissimo poi Rocco è davvero una persona meravigliosa, siamo stati subito felici quando abbiamo capito che aveva dato la sua disponibilità per far parte del cast. Una persona con cui si lavora davvero felicemente e ti regala sempre qualcosa di inaspettato.

L’abbiamo vista distinguersi in ruoli molto particolari anche e non solo a livello di commedia: dopo Imma Tataranni, ci sono altri progetti in cantiere?

Ci sarà questa serie che ho girato con Elodie e Pierfrancesco Favino chiamata Nemesi e andrà su Netflix. Un progetto di cui vado molto fiera e spero possa piacere anche al pubblico.