Illuminate è una serie di docufilm dedicati alle eccellenze femminili del Novecento, che si sono distinte in diversi ambiti, raggiungendo importanti risultati e diventando d’esempio per generazioni di donne, e raccontate da attrici famose, in onda su Rai 3.

A partire da gennaio 2023, andrà in onda la quinta stagione del programma. Al centro di questa stagione, ci saranno le biografie di Lina Wertmüller, Maria Callas, Wanda Ferragamo e Franca Valeri. Le attrici protagoniste di questa stagione, invece, saranno Michela Andreozzi, Silvia D’Amico, Anna Valle ed Emanuela Fanelli.

I 4 docufilm attingeranno dalle reali e personali vocazioni delle quattro attrici-narratrici e includeranno diversi registri: narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze dirette.

Illuminate è una produzione Anele, in collaborazione con Rai Cultura, prodotta da Gloria Giorgianni, per la regia di Marco Spagnoli, Matteo Raffaelli, Margherita Ferri e Maria Iovine. Produttori associati sono Tore Sansonetti e Carlotta Schininà.

Come vedere Illuminate in tv e in streaming

La nuova stagione del programma andrà in onda a partire da lunedì 2 gennaio 2023, ogni lunedì, in seconda serata su Rai 3, dalle ore 23:20.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito di RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Illuminate 2023: puntate

Le puntate della quinta stagione di Illuminate saranno 4.

Illuminate 2023: Lina Wertmüller

La prima puntata sarà dedicata alla regista premio Oscar Lina Wertmüller. Il docufilm, diretto da Marco Spagnoli, vedrà Michela Andreozzi come protagonista.

In questo docufilm, ambientato al Centro Sperimentale di Cinematografia, Michela Andreozzi interpreterà una regista che esplora la vita e la carriera di Lina Wertmüller, la cineasta italiana più famosa al mondo, che rivoluzionò il cinema italiano.

Tra i testimoni illustri che hanno dato il loro contributo al racconto, troveremo Claudia Gerini, Anna Melato, la figlia Maria Zulima, l’attore e nipote Massimo Wertmüller, la giornalista Laura Delli Colli, il regista e collaboratore Valerio Ruiz, il sociologo e amico Domenico De Masi e la scenografa e assistente del marito Virginia Vianello.

Illuminate 2023: Maria Callas

La seconda puntata sarà dedicata alla cantante lirica Maria Callas. Il docufilm, diretto da Matteo Raffaelli, vedrà Silvia D’Amico come protagonista.

In questo docufilm, ambientato a Verona, Sirmione e al Teatro Olimpico di Vicenza, vedremo Silvia D’Amico durante la preparazione di un monologo teatrale ispirato a Maria Callas. L’attrice ripercorrerà la vita della cantante lirica, soffermandosi sulla continua lotta tra le due sue anime: la donna e la diva.

Tra i testimoni illustri, troveremo il biografo e collezionista di oggetti appartenuti alla cantante Michele Nocera, il soprano Selene Zanetti, la responsabile archivio Fondazione Zeffirelli Caterina D’Amico, il direttore d’orchestra Massimiliano Stefanelli ed Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, autori e speaker radiofonici.

Illuminate 2023: Wanda Ferragamo

La terza puntata sarà dedicata all’imprenditrice Wanda Ferragamo. Il docufilm, diretto da Margherita Ferri, vedrà Anna Valle come protagonista.

In questo docufilm, ambientato a Palazzo Spini Feroni a Firenze e a Fiesole, Anna Valle interpreterà Wanda Ferragamo, portando sullo schermo il suo talento di imprenditrice ma anche la sua umiltà e il suo rigore morale.

Tra i testimoni illustri, ci saranno Carlo Conti, la figlia Giovanna Ferragamo, i nipoti Ginevra Visconti e Diego di San Giuliano, la direttrice del museo e della Fondazione Ferragamo Stefania Ricci, la giornalista e critica di moda Mariella Milani e lo storico maggiordomo Silvano.

Illuminate 2023: Franca Valeri

La quarta puntata sarà dedicata all’attrice Franca Valeri. Il docufilm, diretto da Maria Iovine, vedrà Emanuela Fanelli come protagonista.

In questo docufilm, ambientato sul lago di Bracciano, Emanuela Fanelli, appassionata di teatro comico, ripercorrerà la carriera dell’attrice che ha rivoluzionato l’intrattenimento, rompendo anche il tabù sulla comicità femminile, e metterà in scena anche uno dei suoi sketch più famosi.

Tra i testimoni illustri, ci saranno la figlia Stefania Bonfadelli, le attrici Cinzia Leone e Gabriella Franchini, la direttrice del Teatro Parenti di Milano Andree Ruth Shammah, il regista e conduttore televisivo Pino Strabioli, il regista e direttore artistico Giorgio Ferrara e l’amico Michele Della Valle.