Che fine ha fatto Ilaria Galassi di Non è la Rai prossima concorrente del Grande Fratello?

aPoche ore fa, il nostro Hit ha annunciato l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’ (in onda da lunedì 16 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini) di una delle storiche ragazze di ‘Non è la Rai’, lo show cult di Gianni Boncompagni in onda negli anni Novanta. Si tratta di Ilaria Galassi. Ma che fine ha fatto l’indimenticabile protagonista del programma di Italia 1?

Chi Ilaria Galassi ex Non è la Rai? Età, lavoro, Instagram

Ilaria Galassi è nata ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, il 10 luglio 1976 sotto il segno del Cancro. Ha 49 anni. E’ mamma di due figli. Ha un profilo Instagram @ilariagalassi.official che, ad oggi, conta, oltre 29300 followers.

Ad inizio 2024, la showgirl, assieme alle colleghe Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ha inciso un singolo dal titolo ‘Sola tu mi vuoi’:

“Questa canzone mi ha colpito subito per la tematica così attuale che tocca un argomento molto delicato come donna, madre e compagna, mi sono sentita in dovere di dare il mio contributo insieme alle mie amiche storiche Pamela ed Eleonora; con loro abbiamo portato anche un po’ di leggerezza ed allegria (almeno dal punto di vista musicale), ad un progetto importante”.

Inizia la sua carriera televisiva nel 1990 come ragazza pon-pon a Domenica In. Dal 1991 al 1995 diventa uno dei volti più noti di Non è la Rai’, partecipando successivamente a format come ‘Prima Donna’, ‘Bulli & Pupe’ e ‘Rock ’n’ Roll’. Nel 1996 viene ingaggiata come velina di ‘Striscia la Notizia’ e nel 1998 diventa valletta di ‘Doppio Lustro’ e ‘Ok, il prezzo è giusto!’.

Tra il 1997 e il 2000 il “Boss Magazine” le dedica numerosi servizi fotografici diventando uno dei volti più noti della rivista. Nel 2001 appare nello speciale di ‘Non era la Rai’. Si cimenta, due anni dopo, nella produzione di un documentario intitolato ‘In viaggio con Sissi’ e nello stesso anno viene coinvolta come attrice secondaria nel film ‘Piazza delle Cinque lune’ diretto da Renzo Martinelli. Nel 2006 partecipa come ballerina a ‘Libero’. Spesso, è apparsa in tv in qualità di opinionista e ospite.

Ha pubblicato, quest’anno, un’autobiografia che porta per titolo ‘Andata e ritorno’. Nel 2020, Ilaria è stata colpita da un aneurisma celebrale che l’ha costretta ad un lungo ricovero ospedaliero, ad un percorso riabilitativo e una lontananza forzata dal piccolo schermo.

