Il Volo, il trio musicale più famoso al mondo, torna in tv con due serate evento, in una cornice d’eccezione. Il Volo – Tutti per uno è uno speciale in due serate che vede Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto protagonisti all’Arena di Verona per due concerti, accompagnati da un’orchestra e da numerosissimi ospiti. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Il Volo – Tutti per uno, puntate

Il Volo – Tutti per uno, puntata 27 maggio 2023

La prima puntata vede Il Volo protagonista di vari momenti musicali, accompagnati da Federica Panicucci, che tiene le fila del discorso. Non mancano gli ospiti: tra questi, sul palco dell’Arena di Verona salgono Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina e Gianfranco Montresor.

Il Volo – Tutti per uno, quando va in onda?

Il programma è destinato al sabato sera di fine primavera di Canale 5, in prima serata. I due concerti, quindi, prendono il posto della fase serale di Amici di Maria De Filippi.

Il Volo – Tutti per uno, il programma

Lo spettacolo si presenta come un concerto evento, in cui il trio di giovani cantanti interagisce con altri artisti italiani ed internazionali, proponendo al pubblico esibizioni di musica classica e pop. “Siamo tre ragazzi molto ambiziosi”, hanno detto Barone, Ginoble e Boschetto all’Ansa, “cerchiamo sempre di fissarci degli obiettivi per non rimanere mai senza ambizioni e senza voglia di fare nuove cose: sicuramente sappiamo che la tv per noi è molto importante, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando, stiamo cercando di migliorare e di fare esperienza. Tutti per Uno è la prova che abbiamo lavorato tanto e che vogliamo anche avere questa opzione”. I concerti sono prodotti da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Il Volo – Tutti per uno è in diretta?

No, i due concerti non vanno in onda in diretta ma sono stati registrati all’Arena di Verona il 1° ed il 3 maggio scorsi.

Il Volo – Tutti per uno, replica

Per ora, Mediaset non ha programmato delle repliche per il programma, che è possibile vedere in tv il 27 maggio e il 3 giugno su Canale 5.

Il Volo – Tutti per uno su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Il Volo – Tutti per uno in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.