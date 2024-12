Il trio canoro italiano più famoso al mondo torna ad occupare la sera della Vigilia su Canale 5 (l’ultima volta fu nel 2023, con un un concerto a Gerusalemme): Il Volo-Natale ad Agrigento, in onda questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle 21:40, porta il pubblico in un’incantevole location siciliana, scelta per celebrare l’attesa del giorno più magico dell’anno con i classici del Natale interpretati dal Volo. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il Volo – Natale ad Agrigento in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Il Volo-Natale ad Agrigento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del concerto.

Il Volo – Natale ad Agrigento, la scaletta

Il Volo, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, si esibisce sulle note di alcuni dei più celebri brani natalizi, ma anche del proprio repertorio. Accompagnati da un’orchestra e da un coro, il trio propone “Tu scendi dalle stelle”, “Feliz Navidad” e altri classici natalizi, ma anche brani che li hanno portati al successo, come “Grande Amore” (con cui hanno vinto un Festival di Sanremo), “Capolavoro” e tanti altri, che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. Il concerto è prodotto per Rti da Il Volo srl, da un’idea di Michele Torpedine e Barbara Vitali.

Da dove va in onda Il Volo – Natale ad Agrigento?

Il concerto, come si evince dal titolo, è trasmesso da Agrigento, in Sicilia, città scelta come Capitale italiana della Cultura del 2025. Nello specifico, la location scelta è il Tempio della Concordia, all’interno della Valle dei Templi, parco archeologico che fa parte dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco.

Il Volo – Natale ad Agrigento è in diretta?

No, la serata è stata registrata il 31 agosto scorso, come uno dei due concerti tenuti da Il Volo all’interno della Valle dei Templi (il secondo è stato registrato in lingua inglese e mandato in onda negli Stati Uniti sulla Pbs e in altri Paesi).

Ai tempi ci fu anche una polemica prima del concerto, dal momento che si chiedeva al pubblico un particolare dress code, fatto di abiti lunghi e coprispalla per dare l’impressione del clima natalizio, in un periodo in cui però le temperature erano ancora assai alte.

Il Volo – Natale ad Agrigento, replica

È possibile vedere il concerto in replica il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre 2024, alle 13:40, sempre si Canale 5.