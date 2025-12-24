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Il Volo – Incanto di Natale, la Vigilia di Canale 5 tra musica e super ospiti

Su Canale 5 la Vigilia si anima con Il Volo – Incanto di Natale: grande orchestra, ospiti d’eccezione e i classici delle feste dall’Arena 8888 di Sofia.

di Stefano Benzi
Il Volo – Incanto di Natale, la Vigilia di Canale 5 tra musica e super ospiti
24 Dicembre 2025 11:00

Una Vigilia di Natale tutta in musica per Canale 5. Questa sera, a partire dalle 21.40, la prima serata Mediaset è affidata a Il Volo – Incanto di Natale, concerto-evento registrato nella suggestiva Arena 8888 di Sofia.

Vigilia di Natale con Il Volo

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone riportano in tv la formula che li ha resi popolari nel mondo: incrocio tra lirica e pop, arrangiamenti sinfonici, atmosfera da grande show internazionale pensato però per il salotto di casa.

Sul palco, insieme al trio, una grande orchestra sinfonica e un coro che riempiono la scena e costruiscono il tappeto perfetto per una scaletta tutta giocata tra tradizione e carriera. I tre tenori guideranno il pubblico in un viaggio dentro il Natale con tutti i classici del repertorio natalizio tra i quali “Astro del ciel”, “Silent Night”, “Bianco Natale” e “Feliz Navidad”, alternando i classici delle feste ai brani simbolo della loro storia come Grande amore e Capolavoro. A condurre la serata due volti amatissimi dal pubblico generalista, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada, chiamate a fare da filo narrativo a una lunga notte di musica e storytelling.

Ospiti, scaletta e un progetto Mediaset a lungo raggio

Incanto di Natale non è solo un concerto, ma il tassello di un progetto costruito da Mediaset intorno a Il Volo. Alla Vigilia, infatti, si affianca la terza puntata di Il Volo – Tutti per uno: Viaggio nel tempo, in onda sabato prossimo, 27 dicembre, e un nuovo ciclo di serate già fissato per settembre 2026 nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Un rapporto stabile che punta a trasformare il trio in uno dei pilastri musicali del prime time di Mediaset.

curiosità il volo
Il Volo, su Mediaset anche sabato con il loro speciale – Credits Instagram @ilvolomusic (TVBlog.it)

Il Volo, ospiti d’eccezione

La serata del 24 dicembre, intanto, può contare su una squadra di ospiti di primissimo livello: Gianni Morandi, Antonello Venditti, Giorgia, Fiorella Mannoia, Noemi, Alessandra Amoroso, Arisa e The Kolors si alterneranno sul palco per duetti, omaggi e momenti speciali pensati ad hoc per la tv.

Ne nasce un racconto musicale che unisce generazioni e generi diversi, in linea con l’idea di una vigilia da condividere in famiglia. E mentre su Rai 1 va in onda la tradizionale Messa di Natale, Canale 5 prova a firmare il proprio rito laico, fatto di luci, orchestra e tre voci diventate, a modo loro, un simbolo italiano nel mondo.

 

 

 

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