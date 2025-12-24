Il Volo – Incanto di Natale, la Vigilia di Canale 5 tra musica e super ospiti

Una Vigilia di Natale tutta in musica per Canale 5. Questa sera, a partire dalle 21.40, la prima serata Mediaset è affidata a Il Volo – Incanto di Natale, concerto-evento registrato nella suggestiva Arena 8888 di Sofia.

Vigilia di Natale con Il Volo

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone riportano in tv la formula che li ha resi popolari nel mondo: incrocio tra lirica e pop, arrangiamenti sinfonici, atmosfera da grande show internazionale pensato però per il salotto di casa.

Sul palco, insieme al trio, una grande orchestra sinfonica e un coro che riempiono la scena e costruiscono il tappeto perfetto per una scaletta tutta giocata tra tradizione e carriera. I tre tenori guideranno il pubblico in un viaggio dentro il Natale con tutti i classici del repertorio natalizio tra i quali “Astro del ciel”, “Silent Night”, “Bianco Natale” e “Feliz Navidad”, alternando i classici delle feste ai brani simbolo della loro storia come Grande amore e Capolavoro. A condurre la serata due volti amatissimi dal pubblico generalista, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada, chiamate a fare da filo narrativo a una lunga notte di musica e storytelling.

Ospiti, scaletta e un progetto Mediaset a lungo raggio

Incanto di Natale non è solo un concerto, ma il tassello di un progetto costruito da Mediaset intorno a Il Volo. Alla Vigilia, infatti, si affianca la terza puntata di Il Volo – Tutti per uno: Viaggio nel tempo, in onda sabato prossimo, 27 dicembre, e un nuovo ciclo di serate già fissato per settembre 2026 nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Un rapporto stabile che punta a trasformare il trio in uno dei pilastri musicali del prime time di Mediaset.

Il Volo, ospiti d’eccezione

La serata del 24 dicembre, intanto, può contare su una squadra di ospiti di primissimo livello: Gianni Morandi, Antonello Venditti, Giorgia, Fiorella Mannoia, Noemi, Alessandra Amoroso, Arisa e The Kolors si alterneranno sul palco per duetti, omaggi e momenti speciali pensati ad hoc per la tv.

Ne nasce un racconto musicale che unisce generazioni e generi diversi, in linea con l’idea di una vigilia da condividere in famiglia. E mentre su Rai 1 va in onda la tradizionale Messa di Natale, Canale 5 prova a firmare il proprio rito laico, fatto di luci, orchestra e tre voci diventate, a modo loro, un simbolo italiano nel mondo.