Un film-tv da seguire gustando un buon calice di vino: d’altra parte, Il vigneto dell’amore parla proprio di vini e della cura necessaria per realizzarne di ottima qualità. In onda questa sera, giovedì 20 giugno 2024, alle 21:20 su Rai 2, è andato in onda nel 2021 su Hallmark Channel con il titolo “Raise a glass to love”: se siete pronti a stappare una bottiglia e a brindare all’amore, proseguite nella lettura!

Il vigneto dell’amore, la trama

Jenna Saver (Laura Osnes) è sempre stata appassionata di vini e di vigneti. Una passione, questa, che ha ereditato dalla famiglia e in particolare dalla nonna, con cui durante l’infanzia trascorreva intere giornate nel vigneto di famiglia, imparando i trucchi del mestiere.

Da grande Jenna coltiva un sogno: diventare una Master Sommelier, come il suo idolo, Jennifer Huether (Jennifer Lyn Huether), unica donna ad aver conseguito questo titolo. Ma il percorso per ottenerlo non è semplice, tant’è che Jenna ha già fallito l’esame finale due volte. A renderle più difficile la persecuzione di questo sogno il fatto di avere un fidanzato che invece è pluripremiato, addirittura con una stella Michelin.

Decide così di provare un metodo alternativo per affrontare nuovamente l’esame: torna a Carington, in California, la sua città natale, dove si trova il vigneto di famiglia. Qui vuole perfezionare i propri studi, ma sulla sua strada incontra Marcelo Castillo (Juan Pablo Di Pace), il nuovo enologo che i suoi genitori hanno scelto per occuparsi del vigneto.

Jenna rimane affascinata dai metodi alternativi utilizzati da Marcelo per prendersi cura delle viti, incentrati sul rispetto della natura e lontani da tutto ciò che la protagonista ha studiato fino ad oggi. Avvicinandosi a lui, però, Jenna scopre anche di provare qualcosa nei suoi confronti…

Il vigneto dell’amore, il cast

Laura Osnes è Jenna Saver;

è Jenna Saver; Juan Pablo Di Pace è Marcelo Castillo;

è Marcelo Castillo; Matthew James Dowden è Aidan Parker;

è Aidan Parker; Eric Keenleyside è Mike Savern;

è Mike Savern; Lini Evans è Lynn Savern;

è Lynn Savern; Amanda Wong è Allison;

è Allison; Beverley Elliott è Peggy;

è Peggy; Arpad Balogh è Derek;

è Derek; Jennifer Lyn Huether è Jennifer Huether;

è Jennifer Huether; Michael Patrick Denis è Edwin.

Il vigneto dell’amore, regista e sceneggiatori

La regia del film-tv è di David Weaver, mentre a scrivere la sceneggiatura sono Emily Schmitt e Laura Rohrman.

Il vigneto dell’amore, dov’è stato girato?

Nonostante il film-tv sia ambientato in California, la location scelta per le riprese è la Okanagan Valley, nella Columbia Britannica, in Canada, luogo ricco di aziende vinicole.

Dove vedere Il vigneto dell’amore in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Il vigneto dell’amore in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.