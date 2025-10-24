“Il trash? Me lo chiedevano…”. Barbara D’Urso è un fiume in piena: le parole della concorrente di Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso è tornata nel piccolo schermo nei panni di concorrente di Ballando con le Stelle: un’avventura che sta vivendo con passione e dedizione, ma soprattutto con la grinta, che non le è mai mancata. E la determinazione è proprio quello che le serve, soprattutto quando si trova davanti alla giuria. Giuria che si sa, è sempre molto agguerrita. Ma nonostante il suo carattere positivo e combattivo, l’ex signora del caffeuccio recentemente ha avuto un leggero disorientamento sul suo percorso nel celebre show di Milly Carlucci.

In una recente clip di Ballando segreto, i momenti dietro le quinte dello show, la conduttrice ha scelto di parlare apertamente con la padrona di casa e alcuni autori, condividendo dubbi e riflessioni sul cammino che sta affrontando.

Nel corso della chiacchierata, D’Urso ha rivelato il suo senso di smarrimento di fronte alle richieste della giuria, che più volte le ha fatto notare di non esprimere pienamente la propria personalità in pista. L’impressione, secondo la conduttrice, è che le venga chiesto di incarnare un lato di sé più “spettacolare” o addirittura trash, un concetto che Barbara fatica a comprendere.

Lo sfogo di Barbara D’Urso

In questi ultimi giorni si è acceso un dibattito intorno alla partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, coinvolgendo anche le opinioni dei giurati e dei critici televisivi. Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha sottolineato come la conduttrice non stia dando tutto ciò che ci si aspetta da lei sul piano narrativo dello show, pur mostrando capacità sorprendenti come ballerina. Al contrario, Ivan Zazzaroni ha evidenziato che alla D’Urso non viene richiesto di fare la concorrente come gli altri, ma di essere Barbara D’Urso, con tutto il carico di personalità e storia televisiva che ne consegue.

“Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D’Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D’Urso trash? A, che significa Barbara D’Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un’altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello.” Si è sfogata la conduttrice.

La questione del “trash” diventa quindi centrale sul giudizio di Barbara D’Urso. Ora, però, il contesto è diverso: si trova a Ballando con le Stelle con l’obiettivo di mostrare il lato artistico di sé stessa, senza dover scimmiottare ciò che altri giudicano “spettacolo”. Nel corso della conversazione con Carlucci, Barbara ha ironizzato sulle possibili scenografie da show, sottolineando che potrebbe perfino “attaccarsi al lampadario” o compiere gesti eclatanti, se fosse questa la strada richiesta. Ma il suo punto rimane chiaro: il suo percorso nel programma non è una replica del passato televisivo, bensì un tentativo di esprimere se stessa e la sua passione per la danza, senza dover necessariamente alimentare aspettative preconfezionate.