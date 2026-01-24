Il super party di compleanno di Michelle: gli outfit delle invitate Blasi, Serena Autieri, Anna Tatangelo

Michelle Hunziker ha spento oggi 49 candeline e ha scelto di festeggiare questo giorno speciale con una super festa organizzata ieri 23 gennaio. Circondata dai suoi più cari affetti, la conduttrice ha atteso lo scoccare della mezzanotte per celebrare il suo compleanno. Un giorno speciale che ha visto la presenza di amici, colleghi e della figlia – sempre presente – Aurora Ramazzotti.

Il party di Michelle Hunziker

La conduttrice ha sempre tenuto alla sobrietà e alla semplicità, e per questo ha organizzato una festa molto intima che è stata documentata sulle sue Instagram stories. Accanto a lei c’è la figlia maggiore Aurora, presente con il compagno e futuro marito Goffredo Cerza. Mamma e figlia sono infatti sempre state particolarmente legate, tanto che negli anni hanno mantenuto un rapporto solido e speciale.

Michelle ha inoltre optato per una band dal vivo, che ha accompagnato la serata con le sonorità ispirate agli anni ’20. La conduttrice ha inoltre scelto di indossare un abito rosso fuoco, un colore che è tornato alla ribalta in questi giorni dopo la scomparsa dello stilita Valentino, ma che è sempre stato molto apprezzato anche dalla stessa Hunziker.

Gli outfit delle ospiti più famose

Tra gli ospiti presenti al party ci sono stati alcuni volti famosi del mondo dello spettacolo e ottimi amici della conduttrice. Non poteva infatti di certo mancare Ilary Blasi, che ha partecipato al party insieme al compagno Bastian Muller e che per l’occasione ha indossato un outfit total grey molto semplice ed elegante. Lo stesso si può dire dei vestiti delle presenti Anna Tatangelo e Serena Autieri, che hanno anche loro optato per degli abiti chic che hanno fatto la differenza. La prima è tra l’altro da poco diventata mamma bis della piccola Beatrice e ha regalato un momento bellissimo con alcune performance canore.

Michelle è apparsa molto serena e felice di aver – quasi – raggiunto 50 anni, un traguardo importante nella vita di una donna. In questa fase della sua esistenza, lei continua a dimenarsi tra carriera, famiglia e amicizie. Lo stesso è stato raccontato nel video che ha pubblicato sui social in cui ha simulato una conversazione, tramite l’Intelligenza Artificiale, con la “lei” del passato. “Sei felice”, chiede la Hunziker del 1990, e la risposta è si. Un montaggio che ha fatto commuovere i fan e che è diventato un monito per chi ha “paura” di crescere.