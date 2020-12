Un finale che sorprenderà, svelerà numerosi colpi di scena ma che soprattutto risolverà il mistero dell’uccisione di Sara (Margherita Laterza) e suo figlio Luca (Pietro Belloni). E’ quanto propone l’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2, la fiction di Canale 5 in onda con il finale questa sera, 16 dicembre 2020, alle 21:20.

Cosa succede nell’ultima puntata?

Nell’ultima puntata della fiction, partiamo da dove la stagione era iniziata, ovvero dall’interrogatorio che Luisa (Ambra Angiolini) fa ad Andrea (Giorgio Pasotti): l’uomo ha avuto uno scontro con Elio (Stefano Pesce), ma nega di averlo aggredito, sebbene i fatto sembrino smentirlo.

Matteo (Riccardo Maria Manera) si convince sempre di più dell’innocenza del padre biologico, cosa che mette in cattiva luce Andrea. Il tutto, mentre Luisa deve dimostrare che il collega sta dicendo la verità e continuare ad indagare sull’omicidio di Sara e Luca.

Don Carlo (Fausto Maria Sciarappa), intanto, s’imbatte in alcuni inquietanti indizi. Le indagini proseguono, ma la verità potrebbe portare i due protagonisti a fare scoperte sorprendenti. Non solo: il cadavere di Sergio (Andrea Gherpelli) riaffiora dall’acqua. Le indagini su chi l’abbia ucciso innescano un meccanismo che rischia di essere letale, anche questa volta.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile seguire Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.