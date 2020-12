Il privato rischia di mescolarsi con il professionale durante le indagini che i protagonisti de Il Silenzio dell’Acqua 2 stanno portando avanti. Nella terza puntata, in onda questa sera, 9 dicembre 2020, alle 21:20 su Canale 5, Luisa (Ambra Angiolini) ed Andrea (Giorgio Pasotti) si troveranno di fronte a delle svolte non solo nella ricerca dell’assassino di Sara (Margherita Laterza) e Luca (Pietro Belloni).

Cosa succede nella terza puntata?

Le indagini hanno portato a pensare che Sergio (Andrea Gherpelli) potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara. Davide (Gabriele Falsetta), fratello di don Carlo (Fausto Maria Sciarappa), prende intanto una decisione che lo mette in pericolo. Intanto Andrea si convince che anche Elio (Stefano Pesce), da poco ricomparso nella vita di Roberta (Camilla Filippi) e Matteo (Riccardo Maria Manera), potrebbe essere coinvolto nell’omicidio, ma per Luisa si tratta solo di gelosia.

Proprio i due protagonisti, nonostante i disaccordi sulle indagini, diventano inaspettatamente sempre più vicini. Anche Silvia (Barbara Chichiarelli) ed Umberto (Stefano Alessandroni), inoltre, sembrano nascondere qualcosa alla Polizia, sebbene non abbiamo moventi per essere considerati possibili artefici del delitto: questo fin quando Luisa fa una scoperta che cambia le carte in tavola. Sergio, infine, si mette nei guai dopo aver ferito gravemente don Carlo, fino a chiedere aiuto ad Elio: su di lui pesa anche il sospetto di Andrea, cosa che aumenta la tensione tra i due.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile seguire Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.