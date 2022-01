Da qui al 2 settembre 2022 ce ne passa di tempo, ma in quel di Prime Video sapranno sicuramente come ingannare l’attesa per quei milioni di fan della Terra di Mezzo che aspettano ormai da un paio d’anni il debutto della serie tv de Il Signore degli Anelli. Ad esempio, regalando al pubblico un affascinante video con cui viene ufficialmente svelato il titolo della serie stessa (potete vederlo qui sotto).

E’ successo oggi, mercoledì 19 gennaio 2022: la piattaforma streaming ha comunicato che la serie prequel della saga fantasy di J.R.R. Tolkien avrà come titolo “Gli Anelli del Potere”. Il riferimento, fin troppo ovvio, è ad uno di momenti più importanti della Seconda Era di Tolkien, ovvero la forgiatura degli anelli.

Se ne Il Signore degli Anelli ce n’è uno solo, i fan sanno che prima ce n’erano molti, e la serie ne racconterà la storia. Un racconto che, promettono gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, “unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini”.

Per l’occasione, Prime Video ha deciso di realizzare un video con cui avviene lo svelamento dl titolo nel laboratorio di un fabbro. Il rovente metallo fuso viene versato in legno intagliato a mano con la forma delle lettere. Un processo catturato in slow motion per un live-action video. Il logotitolo realizzato su misura è stato creato in metallo argentato con versi elfici incisi su ciascun carattere.

La serie, che si svilupperà in più stagioni, sarà un vero e proprio prequel sia de “Il Signore degli Anelli” che de “Lo Hobbit”. Stando alla sinossi fornita da Prime Video, gli spettatori saranno catapultati “in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo”. La prima stagione, come detto, arriverà nel catalogo di Prime Video il 2 settembre 2022, con episodi rilasciati a cadenza settimanale ed un totale di otto puntate per la prima stagione.