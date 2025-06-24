Il retroscena su Affari Tuoi: “Perché De Martino ha scelto proprio Gennarino”

E’ lui la vera star del programma, se è indicato nel pacco è un presagio di buon augurio, il conduttore ha voluto proprio lui nel programma

Il pubblico di Affari Tuoi è ormai affezionatissimo a Gennarino, il cane protagonista del game show di Rai1, il cui nome può uscire in uno dei pacchi del programma. Con il suo trotterellare in studio e giocare con Stefano De Martino, è praticamente diventato la star dello show, impossibile non volergli bene. Non tutti sanno che quest’esemplare di Jack Russell ha un curriculum di tutto rispetto, una vera stella della televisione italiana.

De Martino, del resto, ha voluto proprio lui e tra il conduttore e il cane si è creata fin da subito una perfetta sintonia. Il nome Gennarino gli è stato dato dallo show man, che ha voluto napoletanizzare l’amico a quattro zampe e l’esperimento – a quanto pare – è riuscito benissimo. Ebbene il cagnolino entra in studio acclamato da una canzone, che riproduce un coro di bambini che intonano il suo nome, fa il suo spettacolo e poi lascia lo studio trotterellando.

Stefano De Martino e i siparietti con Gennarino, perché ha scelto lui

Gennarino in realtà si chiama Seven ed ha ben dieci anni, è un cane ben addestrato che vanta una serie di partecipazioni in pubblicità e fiction televisive. E’ stato Lupa al fianco di Marco Giallini in Rocco Schiavone, ha partecipato ad Edicola Fiore e Citofonare Rai2 ed è stato protagonista di diversi spot, insomma è una vera piccola star. E’ stato Stefano De Martino a volerlo fortemente nello show e ad inserirlo nel tabellone, così da dare un tocco diverso al programma.

E adesso, se aprendo un pacco esce il nome di Gennarino, per il concorrente di turno è un buonissimo segno. Il suo addestratore ha raccontato che segue Seven da quando aveva solo tre mesi e in poco tempo ha imparato a fare tutta una serie di “tricks”, come alzare la zampa o aprire una porta. Il cane, inoltre, riesce subito a legare con l’attore o conduttore di turno, riuscendo a interagire con lui perfettamente. Per quanto riguarda Affari Tuoi, per la scelta del cane da inserire nel programma, c’è stato una sorta di casting al Teatro delle Vittorie di Roma e Stefano De Martino quando ha visto Seven ha scelto subito lui.

Conduttore e cane hanno trascorso alcuni giorni ad esercitarsi assieme e riuscire così a fare alcune cose, molte delle quali vediamo ad Affari Tuoi. E a vederli assieme nel programma pare quasi che lo show man sia il suo padrone, si nota subito che tra di loro si è creata una grande complicità. Quando registrano Affari Tuoi è difficile che ci si ferma, per cui con Gennarino si improvvisa anche molto ed è De Martino a gestire tutta la situazione al meglio, evitando imprevisti. Perla, l’addestratrice di Seven, è molto fiera di lui e ha raccontato che è tra i cani più bravi della sua scuderia. Il pubblico del game show di Rai 1 lo adora e quando esce in studio, riceve sempre un’ovazione generale.